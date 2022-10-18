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إنسـانية ودبلوماسية

إنسـانية ودبلوماسية
19 أكتوبر 2022 00:15

دور الإمارات الإنساني يتعمق كل يوم لاحتواء تداعيات الأزمة الأوكرانية، وتخفيف آثار الصراع المستمر منذ أشهر على المدنيين، بالتزامن مع جهود يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، واتصالات بنّاءة مع الأطراف، لمنع تفاقم الأزمة، ولخفض التوتر والتصعيد، والمساعدة في تهيئة الأجواء للتهدئة والتفاوض من خلال اللجوء إلى الحوار والحلول الدبلوماسية. 
100 مليون دولار أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديمها مساعدات إنسانية إلى المدنيين الأوكرانيين المتضررين من الأزمة، انطلاقاً من إيمان سموه بأهمية التضامن الإنساني والتعاون، وخاصة في الحروب والأزمات والكوارث، وامتداداً لتأكيدات سموه بمواصلة دولة الإمارات جهودها في دعم المبادرات الهادفة للتخفيف من التداعيات الإنسانية والاقتصادية للأزمة التي تمتد تبعاتها إلى مختلف مناطق العالم، وتنعكس آثارها سلباً على الاقتصاد العالمي والأمن الغذائي والأمن والسلم الدوليين بوجه عام.
كانت الإمارات من الدول الأولى المستجيبة للنداءات الأممية لاحتواء التداعيات الإنسانية على اللاجئين فور اندلاع الأزمة الأوكرانية، وتنامى دورها الإنساني أكثر فأكثر مع استمرار الصراع، حيث تلعب دوراً إنسانياً مهماً في عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، وسط تقدير لهذا الدور الذي يأتي في إطار سعي دولة الإمارات للتواصل مع الأطراف المعنية كافة في الأزمة للمساعدة في التوصل إلى حلول سياسية فاعلة، والإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم.

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