شراكة بين الاتحاد الأرجنتيني و«فلاي دبي»



دبي (الاتحاد)



أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم وشركة فلاي دبي شراكة إقليمية، تتضمن التعاون في فرص التسويق والعلامات التجارية عبر مختلف القنوات للشهور الأربعة المقبلة.

وبموجب الشراكة، تصبح «فلاي دبي» الشريك الإقليمي لمنتخب «التانجو» وشركة الطيران المفضلة لديه في منطقة الشرق الأوسط.

وخلال الأسابيع المقبلة، يطلق الاتحاد الأرجنتيني و«فلاي دبي» سلسلة من الفعاليات والأنشطة حول الشراكة التي تبرز الأصول الأكثر قيمة لكلتا العلامتين التجاريتين، ويشمل ذلك نجوم منتخب الأرجنتين وأنشطة، خاصة مع الفريق أثناء إقامته في معسكر أبوظبي.

وقال كلاوديو فابيان تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني: متحمسون للغاية للشراكة مع «فلاي دبي»، ويبحث الاتحاد باستمرار عن الخبرات الطموحة التي تعمل على تعزيز التفاعل وربط المنتخب بجماهيره حول العالم، وتمنح شراكتنا مع «فلاي دبي» مزيداً من مشجعي كرة القدم، في جميع أنحاء المنطقة الشعور، بأنهم أقرب إلى منتخب الأرجنتين، مع الإثارة المنتظرة لكأس العالم في قطر.

ووضعت الأرجنتين نفسها كاتحاد رائد في عالم كرة القدم، وعملت «فلاي دبي» على تغيير الطريقة التي يسافر بها الناس في المنطقة، ونرحب بـ «فلاي دبي» شريكاً جديداً، يمكن الاتحاد الأرجنتيني، والمنتخب خاصة، من التواصل مع ملايين المشجعين في المنطقة.

وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»: فخورون بأن نكون الشريك الإقليمي للاتحاد الأرجنتيني ومنتخب «التانجو»، و«فلاي دبي» ملتزمة بتعزيز الترابط بين الناس، وهذا ما نقوم به، وتقريب المسافات وإزالة الحدود، والشراكة تحتفي بهذه القيم الأساسية التي نتشاركها مع كرة القدم.

وأضاف: نتطلع إلى تمكين المزيد من مشجعي كرة القدم من السفر بسهولة إلى قطر لتشجيع فرقهم المفضلة، وبأن يكونوا جزءاً من أجواء اللعبة، وهم يسافرون على متن واحدة من رحلاتنا الثلاثين اليومية، ومتحمسون لدعم منتخب الأرجنتين ونتمنى له كل التوفيق في أكبر بطولة لكرة قدم في العالم.