الإمارات تؤكد دورها التاريخي الدائم تجاه الشعب الفلسطيني، من خلال دعم قدرات المؤسسات الصحية، وتلبية متطلباته في مختلف المجالات، كما تحرص على تقديم العون لتسهيل عمل المؤسسات الإغاثية والإنسانية الدولية في الأراضي الفلسطينية، وتواصل دعواتها للمجتمع الدولي، عبر اللقاءات والاجتماعات الأممية، لتعزيز دعمه للقطاعات الحيوية، بما في ذلك قطاعي الصحة والتعليم.

وتأتي توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم 25 مليون دولار أميركي لدعم مستشفى المقاصد في القدس الشرقية، استكمالاً لهذا الدور الإماراتي الراسخ، لتمكين الشعب الفلسطيني من مواجهة التحديات الإنسانية، ودعم جهود التنمية في الأراضي الفلسطينية، حيث بلغ الدعم الإماراتي المقدم للشعب الفلسطيني، خلال الفترة من 2016 حتى 2022، أكثر من 684 مليون دولار أميركي، كما قدمت أكثر من 165 مليون دولار أميركي لـ «الأونروا»، إلى جانب المساعدات الغذائية لآلاف العائلات الفلسطينية، والإمدادات الطبية وسيارات الإسعاف واللقاحات خلال جائحة «كوفيد-19».

دعم إماراتي من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في الخدمات الصحية، من خلال تحسين نوعية الخدمة، وتوفير التدريب للعاملين في الرعايا الصحية، ودعم المشاريع والبرامج الخاصة بها والمتعلقة تحديداً بالنساء والأطفال، والأهم استمرار قدرة مستشفى المقاصد على تقديم الخدمات الصحية الضرورية، والمتوقع أن يستفيد منها أكثر من 130 ألف شخص.