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لا للفقر.. رسالة عالمية

لا للفقر.. رسالة عالمية
17 أكتوبر 2022 01:35

الإمارات تقدم برامج مساعدات إغاثية وإنمائية تراعي في المقام الأول الجانب الإنساني، ولا تنظر للبقعة الجغرافية أو العرق أو اللون أو الطائفة أو الديانة، كما تقيم الدولة بمناطق عديدة من العالم المشاريع الإنمائية في قطاعات مختلفة تطال البنية التحتية والتعليم والصحة وغيرها، لتصب كلها في مكافحة الجوع والقضاء على الفقر وتحسين مستوى معيشة الشعوب.
برامج الإمارات التي تأتي بتوجيهات القيادة الرشيدة، أبرزت دورها في صدارة دول العالم بمجال المساعدات الإنمائية المقدمة للشعوب، والأسرع استجابة لتداعيات الأزمات السياسية والصحية والكوارث الطبيعية على المجتمعات والأفراد، تجسيداً لنهج متأصل قائم على العطاء، وامتداداً لمنظومة قيمية أساسها التعايش والتعاون والتسامح والوقوف مع الإنسانية في أي بقعة من العالم.
في اليوم الدولي للقضاء على الفقر الذي يصادف الـ 17 من أكتوبر كل عام، تجدد الإمارات رسالتها الإنسانية وأهدافها بالقضاء على الجوع والأمراض والفقر حول العالم، من خلال منظومة مساعداتها التي تشكل جزءاً مهماً من مسيرتها للخمسين، وعبر تعاونها مع المجتمع الدولي والمؤسسات الإغاثية الأممية، ورعايتها للخطط التنموية الهادفة إلى استدامة الموارد ودعم النمو الاقتصادي في البلدان الفقيرة والنامية.

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