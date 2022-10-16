«الجودو» يبدأ الإعداد لـ «أبوظبي جراند سلام»



أبوظبي (الاتحاد)



بدأ منتخب الجودو معسكره الداخلي في أبوظبي، استعداداً لبطولة أبوظبي جراند سلام للجودو الكبرى التي تقام من 21 إلى 23 أكتوبر الحالي، بصالة جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، بعد أن تقدمت حتى الآن 70 دولة للمشاركة، من بينها 10 منتخبات عربية هي البحرين والسعودية والكويت وقطر والأردن ومصر والمغرب والجزائر وسوريا ولبنان، بجانب منتخب الإمارات مستضيف البطولة.

وأشار محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، إلى أن مشاركة منتخبنا في البطولة ، تأتي عقب مشاركات خارجية متعددة عربية وأجنبية خلال الموسم الحالي، وحقق خلالها العديد من الألقاب والميداليات، وآخرها بطولة العالم الكبرى التي اختتمت في طشقند عاصمة أوزبكستان، وخاضت منافساتها 82 دولة، ومثل منتخبنا 3 لاعبين، وجاءت العائد الفني والمعنوي مفيداً،على أمل أن ينعكس مشوار منتخبنا خلال البطولة المقبلة التي ينظر إليها الاتحاد بشكل جاد واهتمام خاص، بحثاً عن نتائج إيجابية، رغم مشاركة كل الأبطال العالمين المصنفين والذين حققوا العديد من الألقاب الذهبية في بطولة العالم الأخيرة.

وكشف رئيس الاتحاد عن مشاركة منتخبنا في البطولة بعدد 10 لاعبين، وهو العدد الأكبر لمنتخبنا في بطولات الجراند سلام الكبرى، مما يسهم في توفير فرص الاحتكاك للاعبين الصاعدين، وضمت القائمة أحمد النقبي «19 عاماً»، ليكون أصغر لاعب في البطولة، ويشارك في منافسات وزن تحت 60 كجم، وأحمد جاسم الثميري في وزن تحت 66 كجم، وفي نفس الوزن علي اليماحي وشفيلي جرام.

ويشارك في منافسات وزن تحت 73 كجم الصاعد سعيد النقبي، وفي وزن تحت 81 كجم كل من خليفة الحوسني وطلال أشفيلي، ويخوض منافسات وزن تحت 90 كجم جريجوريان أرام، بينما يلعب ظافر أرام مبارياته في وزن تحت 100كجم، والصاعد حارب عبدالرحمن جمعة في وزن فوق 100 كجم ليكون أصغر المشاركين في الوزن.





