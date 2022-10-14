جهود مقدرة

جهود يبذلها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، من أجل تعزيز فرص إيجاد تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية، عبر تغليب لغة الحوار والتشاور والآليات الدبلوماسية واحترام قواعد ومبادئ القانون الدولي، انطلاقاً من نهج الإمارات وحرصها الدائم على نشر وتعزيز أسس السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

هذه الجهود المقدرة والدور المهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كانت موضع تقدير وشكر من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أكد خلال المباحثات المشتركة مع سموه في بطرسبورغ، اهتمام روسيا باستمرارية هذه الجهود التي شملت عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، والحرص على إمكانية استمرار الحوار، والاطلاع على الجهود التي يتخذها الجانب الروسي من أجل ضمان سلامة الأمن النووي، إلى جانب دور الإمارات الإنساني باحتواء تداعيات الأزمة على المدنيين، وتعزيز التعاون في مواجهة التحديات المشتركة.

جهود القيادة الرشيدة للإمارات، التي تناولتها وسائل الإعلام العالمية، تجسد إيمانها المطلق بإمكانية تحقيق السلام، مهما كانت العقبات ومهما بلغت التعقيدات والصعوبات في أي أزمة، فالحوار كفيل بالوصول إلى أرضية مناسبة تنطلق منها الأطراف لمشاورات تقود إلى حل سياسي يحقق الأمن والسلم العالميين، ويحول دون توسع دائرة تأثيرات الصراع على الدول والشعوب، وعلى رأسها الأمن الإنساني والأمن الغذائي وحركة الاقتصاد العالمي.