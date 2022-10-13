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«الحوثي».. نهج عدائي

«الحوثي».. نهج عدائي
14 أكتوبر 2022 00:01

سياسياً وأمنياً وإنسانياً، يزداد تعقيد المشهد في اليمن، وتتصاعد انعكاساته على الاستقرار في المنطقة، وعلى الأمن والسلم الدوليين، بفعل العراقيل التي تضعها ميليشيات الحوثي الإرهابية أمام الجهود المبذولة لتجديد الهدنة، واستمرار انتهاكاتها وتصعيدها ونهجها العدائي الذي فضح نيتها باختيار الحرب بديلاً عن السلام، وإحلال الدمار بدل البناء والتعمير، وقتل مستقبل اليمن عبر التجنيد الممنهج للأطفال.
رفض الحوثي لجميع الجهود الأممية والأميركية وحسن النيات الذي تبديه أطراف الأزمة لتجديد الهدنة، يؤكد تجاهلها لمعاناة الشعب اليمني، وتهربها من تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية، والإمعان في تهديد أمن المنطقة من خلال التلويح بالعودة إلى استهداف دول الجوار وإمدادات النفط العالمية، وشن هجمات على المنشآت المدنية والمدنيين، بالتزامن مع استمرار حصار مدينة تعز وفرض سياسات التجويع والاعتقال ورفع معدلات النزوح.
الإمارات تؤكد أمام مجلس الأمن مجدداً، سعيها الدؤوب وعملها مع المجتمع الدولي من أجل تجديد الهدنة وتوسيعها وصولاً إلى حل سلمي للأزمة، ينهي معاناة الشعب اليمني، ولن يتم الوصول إلى هذا الهدف إلا إذا احترمت ميليشيات الحوثي التزاماتها أمام المجتمع الدولي برفع الحصار عن مدينة تعز وإطلاق سراح المحتجزين، وتوجيه إيرادات ميناء الحديدة لدفع رواتب المدنيين، ووقف إرهابها اليومي واستهدافها لأمن المنطقة والعالم.

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