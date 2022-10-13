الجمعة 14 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

بوتين: العالم أصبح متعدد الأقطاب

بوتين يلقي خطابا خلال افتتاح قمة سيكا
13 أكتوبر 2022 18:51

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن العالم بات متعدد الأقطاب بالفعل.
وخلال اجتماع لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (سيكا) المنعقد في آستانة عاصمة كازاخستان، قال بوتين "لقد أصبح العالم متعدد الأقطاب حقاً... وتلعب آسيا، حيث تظهر مراكز قوة جديدة، دوراً مهماً إن لم يكن رئيسياً في هذا".
وأضاف "مثل العديد من شركائنا في آسيا، نعتقد أن هناك حاجة لمراجعة النظام المالي العالمي".
وزادت أهمية الدول الأعضاء في تجمع "سيكا" بالنسبة لروسيا كعملاء للنفط والغاز وغيرهما من السلع.
ويضم منتدى "سيكا" العديد من دول آسيا الوسطى السوفيتية السابقة بالإضافة إلى الصين والهند وبعض الدول العربية ودول جنوب شرق آسيا. من جهة أخرى، ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلاً عن الكرملين أن الرئيس بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان لم يبحثا الأزمة في أوكرانيا خلال اجتماع ثنائي اليوم الخميس.
ونقلت الوكالة عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية قوله "لم يتم بحث موضوع التسوية بين روسيا وأوكرانيا". 

أخبار ذات صلة
بوتين وأردوغان يناقشان إنشاء مركز للغاز في تركيا
بوتين يصل أستانا للمشاركة في 3 قمم
المصدر: وكالات
فلاديمير بوتين
عالم متعدد الأقطاب
آخر الأخبار
الكرات الطويلة والركنيات شعار قمة العين والوحدة
الرياضي
الكرات الطويلة والركنيات شعار قمة العين والوحدة
اليوم 13:00
أرشيفية
عربي ودولي
أحدث مأساة في السواحل التونسية.. انتشال 15 جثة لمهاجرين
اليوم 12:57
إعفاء مواطني الإمارات من متطلبات تأشيرة الدخول إلى اليابان ابتداءً من نوفمبر
الإمارات
إعفاء مواطني الإمارات من متطلبات تأشيرة الدخول إلى اليابان ابتداءً من نوفمبر
اليوم 12:51
باريت يتحدي راكيموف في «وزن الريشة السوبر» أبوظبي
الرياضي
باريت يتحدي راكيموف في «وزن الريشة السوبر» أبوظبي
اليوم 12:30
سهيل المزروعي
الإمارات
الإمارات تشارك في القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا بأستانا
اليوم 12:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©