بوتين: العالم أصبح متعدد الأقطاب

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن العالم بات متعدد الأقطاب بالفعل. وخلال اجتماع لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (سيكا) المنعقد في آستانة عاصمة كازاخستان، قال بوتين "لقد أصبح العالم متعدد الأقطاب حقاً... وتلعب آسيا، حيث تظهر مراكز قوة جديدة، دوراً مهماً إن لم يكن رئيسياً في هذا". وأضاف "مثل العديد من شركائنا في آسيا، نعتقد أن هناك حاجة لمراجعة النظام المالي العالمي". وزادت أهمية الدول الأعضاء في تجمع "سيكا" بالنسبة لروسيا كعملاء للنفط والغاز وغيرهما من السلع. ويضم منتدى "سيكا" العديد من دول آسيا الوسطى السوفيتية السابقة بالإضافة إلى الصين والهند وبعض الدول العربية ودول جنوب شرق آسيا. من جهة أخرى، ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلاً عن الكرملين أن الرئيس بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان لم يبحثا الأزمة في أوكرانيا خلال اجتماع ثنائي اليوم الخميس. ونقلت الوكالة عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية قوله "لم يتم بحث موضوع التسوية بين روسيا وأوكرانيا".