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إغلاق باب التسجيل لسباق الشراعية في دبي

إغلاق باب التسجيل لسباق الشراعية في دبي
13 أكتوبر 2022 15:15

 

دبي (الاتحاد)
يغلق يوم غد الجمعة باب التسجيل للمشاركة في سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدما الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية السبت.

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وتحتفل السفن الشراعية المحلية 60 قدما هذا الموسم 2022-2023 بإكمال موسمها الثلاثين مؤخرا بعد انطلاقتها الأولى منذ ثلاثة عقود وتحديدا خلال النسخة الثالثة من سباق القفال للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي في شهر مايو من عام 1993.
وقال محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية أن سباقات السفن الشراعية المحلية 60 قدما تعد من أهم المنافسات المقربة الى قلوب أهلنا من عشاق سباقات البحر التراثية حيث تجمع كل أفراد الأسرة ( الجد والأب والأبن والحفيد) في تظاهرة فريدة من أجل إحياء ذكريات الماضي في رحلات الغوص.
وأضاف: السباق المرتقب فاتحة جولات هذه الفئة في الموسم الحالي 2022-2023 حيث تعد التظاهرة المرتقبة احتفالية بإكمال السفن موسمها الثلاثين محلقة باليوبيل اللؤلؤي بعد مسيرة حافلة ومميزة في سجلات نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الذي تأسس عام 1988.
وذكر المدير التنفيذي للنادي أن منافسات السفن الشراعية المحلية 60 قدما انطلقت عام 1993 تنفيذا لرؤية المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم -طيب الله ثراه- في السادس والعشرين من شهر مايو من العام نفسه وحينها نظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أول سباق لهذه الفئة بمشاركة 16 سفينة ضمن سباق القفال الثالث للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي وذلك جنبا إلى جنب القوارب الشراعية المحلية 43 قدما التي شاركت في النسختين الأولى والثانية.

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