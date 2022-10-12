مساعي السلام

الإمارات مستمرة في مساعيها نحو خفض التصعيد والتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية، من خلال إيجاد أرضية مناسبة لكل الأطراف للتحاور، في الوقت الذي أبدت فيه روسيا اهتمامها بهذه الجهود التي تنطلق من إيمان إماراتي راسخ بأهمية تجنيب العالم الصراعات والحروب والأزمات، والحيلولة دون تبعاتها التي تهدد الإنسانية، وضرورة استتباب الأمن والاستقرار، وتعزيز التعاون بين الدول والشعوب في مواجهة التحديات المشتركة.

مباحثات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكدت استمرار الإمارات في جهودها المتعلقة بعملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، ومتابعة الوضع بشأن محطة زاباروجيا النووية، إضافة إلى السعي الدائم وبلا توقف لتعزيز أسس السلام والاستقرار في العالم، والعمل على خفض التوترات، وإيجاد الحلول الدبلوماسية للأزمات مهما كانت الصعوبات والتعقيدات التي يمكن تجاوزها بالحوار.

مساعي الإمارات تبرز رؤيتها وقناعتها وإيمانها ومبادئها، بضرورة أن يسود السلام وأن تعمّ التنمية؛ لأن تبعات أي نزاع أو حرب ترتد على العالم بأسره، لذلك من الضرورة بمكان السعي مع الشركاء والأصدقاء وكل محبي السلام لتعزيز الاستقرار والسلم الدوليين، وحفز الجهود في إطار الاجتماعات الدولية واللقاءات لإحياء الحوار والتفاوض الذي لا بديل عنه لإحداث التقارب المطلوب، والوصول إلى تسوية سياسية للأزمة.