600 مليون درهم استثمارات «اتصالات من &e» في الجيل الخامس

دبي (الاتحاد) تجاوزت استثمارات «اتصالات» في تركيب ونشر تقنيات الجيل الخامس في الإمارات العام الماضي 600 مليون درهم، بحسب خالد مرشد، الرئيس التنفيذي لقسم التكنولوجيا وتقنية المعلومات في «اتصالات من &e». وأكد مرشد أن شبكة الجيل الخامس، هي شريان رئيس للتقنيات والحلول العصرية، التي يشهدها العالم في المعارض والأحداث العالمية الكبرى، وهي شريك موثوق لأحدث الخدمات التي ستحدث تغييرات جذرية في مفاهيم الاتصال والتنقل الذكي، والرعاية الصحية الذكية والتجارة الذكية، والمدينة الذكية، والتعليم، وغيرها.

وأضاف أن «اتصالات من &e» قطعت شوطاً كبيراً في مجال الاستثمار في شبكات الجيل الخامس (5G)، حيث أكدت سرعات 5G المسجلة عالمياً أن شبكة 5G في حدث «إكسبو 2020» هي الأسرع على الإطلاق، مما جعل «إكسبو» الحدث الأسرع في العالم.

خالد مرشد

إكسبو 2020 دبي

واستطاعت «اتصالات من &e»، أن تحقق قصة نجاح رائدة في هذا المجال في معرض «إكسبو 2020» في دبي، حيث كان أكثر من 40% من إجمالي استهلاك البيانات تم عبر شبكات اتصال الجيل الخامس 5G، وأكدت سرعات 5G المسجلة عالمياً أن شبكة 5G في حدث «إكسبو 2020» هي الأسرع على الإطلاق مما جعل «إكسبو» الحدث الأسرع في العالم.

ولفت إلى أن «اتصالات من &e» تواصل العمل على الأجيال المتعاقبة لشبكات الهاتف المتحرك محلياً وعالمياً وخاصة شبكة الجيل الخامس والإعداد للأجيال اللاحقة حيث تطمح الشركة إلى وصول تغطية شبكة 5G إلى 97% بنهاية العام الحالي من نسبة المناطق المأهولة بالسكان في الدولة وبسرعة تحميل وصلت 3.1 جيجابايت.

الجيل الخامس

وتعمل الشركة وفق رؤية التطور التكنولوجي لشبكات الأجيال المتعاقبة، بما فيها تطوير إمكانيات شبكة الجيل الخامس المتقدمة نحو الجيل السادس 6G، لتوضيح الخدمات التي يمكن ان يستفيد بها المستهلكين والشركات في المستقبل لعام 2025 و2030،

وستواصل الجهود في اختبار واستكشاف المزيد من تقنيات الأجيال المتعاقبة من الشبكات بهدف توفير افضل الخدمات وتلبية احتياجات المستهلكين المتزايدة في قيادة المستقبل الرقمي كما تعمل «اتصالات» على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية على تطوير التقنيات وتوفير الموارد اللازمة مثل موارد الطيف الترددي لعمل هذه الشبكات المتطورة في المستقبل.

وقال إن عدد المشتركين في خدمات «اتصالات من &e» بلغ 13.3 مليون مشترك بنهاية النصف الأول من عام 2022.

وأضاف مرشد إلى أن «اتصالات من &e» استطاعت خلال فترة وجيزة وبفضل جهدها المتواصل أن تكون واحدة من أسرع شبكات الهاتف المتحرك في العالم، وساهمت بفعالية طوال السنوات الماضية، في أن تحتل الإمارات المركز الأول عالمياً من حيث نسبة نفاذ شبكة الألياف الضوئية للمنازل (FTTH) حيث بلغت أكثر من 2.60 مليون منزل بإجمالي مسافة طولية تتخطي 12.7 مليون كيلومتر للألياف الضوئية.

تجربة تسوق عبر «الميتافيرس»

تضمن جناح «اتصالات من e&» عرض العديد من الخدمات الرقمية الحديثة والحلول التكنولوجية المبتكرة التي تخدم مختلف القطاعات، مثل العرض المتطور في «الميتافيرس» الذي تقدمه «اتصالات من &e»، بالتعاون مع «هواوي»، وهو تجسيد لمركز أعمال الشركة على «الميتافيرس»، والذي يتيح تجربة التسوق في عالم ثلاثي الأبعاد بأسلوب مبتكر.

ويمكن للمستخدمين اختبار تجربة مبيعات شبيهة بالواقع عبر نظارة الواقع الافتراضي والتفاعل مع خدمات ومنتجات «اتصالات من &e» عبر تتبع حركة اليدين أو من خلال أدوات التحكم وهو ما يوضح دور «الميتافيرس» في نقل تجارب العملاء إلى مستوى جديد بالكامل من خلال شبكة الجيل الخامس ذات السرعة العالية وزمن الاستجابة المنخفض للغاية، لتسمح للمستخدمين التواصل واستخدام الخدمات الرقمية في الوقت الفعلي.