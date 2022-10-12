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السعودية: مساع لتمديد الهدنة في اليمن
(أرشيفية)
12 أكتوبر 2022 17:21
أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الأربعاء، أن مساعي تمديد الهدنة في اليمن لا تزال قائمة.
وأضاف أن المملكة والحكومة اليمنية حريصون على تمديد الهدنة، وفق لقناة العربية.
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المصدر: وكالات
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