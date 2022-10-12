جولة «دي بي ورلد» تتصدر الريادة العالمية في دمج «أصحاب الهمم»



دبي (الاتحاد)



أشاد كيب بوبرت، لاعب الجولف المصنف الثاني عالمياً في فئة ذوي الإعاقة «أصحاب الهمم»، وتوني بينيت رئيس الرابطة الأوروبية للاعبي ذوي الإعاقة، بتأثير جولة الجولف لأصحاب الهمم التي تقام ضمن مظلة جولة «دي بي ورلد»، وساهمت على مدار العامين الماضيين في تقديم نموذج عالمي بجهود إماراتية رائدة من نوعها في دعم هذه السلسلة المخصصة لهذه الفئة.

وقال الإنجليزي بوبرت الذي حقق فوزه الثالث في جولة أصحاب الهمم هذا الموسم بالفوز بلقب بطولة بي إم دبليو بي جي أيه، والتطلع للمشاركة الختامية في بطولة جولة دي بي ورلد في عقارات جميرات للجولف في دبي في شهر نوفمبر المقبل: «إن الظهور الذي تمنحه هذه الجولة لأصحاب الجولف ووضع اللاعبين في صدارة اللعبة، مهم جداً لتطوير اللعبة من مستوى الناشئين إلى الأعلى، وأتطلع أن أواصل المضي قدماً وتحقيق التفوق في دبي الشهر المقبل، المكان الأفضل في العالم لأصحاب الهمم ليس فقط على صعيد المنافسات في مضمار الجولف، ولكن في جميع أرجاء المدينة، حيث يتم تحفيز ومساعدة أصحاب الهمم من الجميع».

وأضاف: «اكتشفت توحيد الجهود بين جولة دي بي ورلد وجولة أصحاب الهمم، من خلال مشاهدة التلفزيون في عام 2019، ورؤية حدث الإعلان. لقد شاركت بعد ذلك بشهر ونصف شهر في البطولات، والآن أنا أوجد في موقع حيث ألعب بانتظام في بطولات جولة أصحاب الهمم في جميع أنحاء العالم».

وتابع: «بالنسبة لأصحاب الهمم، يحتاج البعض منا إلى القليل من المساعدة لتجاوز الأوقات الصعبة، كما أن القيام بجولة يمكن للناس أن يطمحوا إليها هو أمر مفيد حقاً. لدينا الآن جولة قوية حقاً بالنسبة لنا».

استمتع بوبرت، المصنف الأول سابقاً، بموسم رائع بعد حصوله على ألقاب بطولات بيتفريد البريطانية ماسترز بضيافة داني ويليت، وبطولة بورش أوروبا المفتوحة وبطولة بي إم دبيلو بي جي أيه، وهو يتطلع الآن للمشاركة في بطولة أستريلا دام الأندلس الأسبوع المقبل في إسبانيا، قبل القدوم إلى دبي، وقال: «أتطلع حقاً للذهاب إلى دبي مرة أخرى، الجو بارد قليلاً هنا، حيث أقيم في المملكة المتحدة، ومنذ أتيحت لي الفرصة للسفر حول العالم ولعب الجولف تحت أشعة الشمس، أصبح الأمر أكثر متعة، أنا حقاً أحب مضمار الأرض في عقارات جميرا للجولف، وآمل أن أستمتع بنهاية رائعة للموسم هناك».

أما توني بينيت، فقال: «لقد سلطت جولة دي بي ورلد الأضواء على لعبة الجولف لذوي الإعاقة من خلال هذه الجولة لأصحاب الهمم، من دون أدنى شك لدينا الفرصة لنكون الرياضة الأكثر شمولاً للجميع، وأعتقد أن لعبة الجولف تدرك مسؤوليتها في التأكد من أن اللاعبين من جميع مناحي الحياة، بغض النظر عن العرق، سواء كانوا من أصحاب الهمم أم لا، قادرون على المشاركة في رياضة نحبها جميعاً وتقدم العديد من الفوائد».

أدى الاهتمام المتزايد الذي اكتسبته جولة أصحاب الهمم إلى التعاون بين اتحاد الإمارات للجولف والجولة الأوروبية لجولف أصحاب الهمم في بطولة جولة دي بي ورلد للجولف العام الماضي.