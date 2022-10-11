مباحثات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جسدت رؤية إماراتية راسخة بأهمية إحلال السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، والعمل على إيجاد حلول دبلوماسية للأزمات، والتوصل لتسويات سياسية من خلال المشاورات والحوار، إلى جانب توظيف علاقات الصداقة والاحترام التي تجمع الإمارات مع دول العالم في تحقيق السلم والأمن الدوليين.

الزيارة التي حظيت باهتمام وسائل الإعلام العالمية، والمخطط لها مسبقاً، تناولت مستجدات الأزمة الأوكرانية، ودعم الجهود المبذولة خدمةً لجميع الأطراف، وتحقيقاً للسلام والاستقرار في العالم، إضافة إلى علاقات الصداقة المتطورة باستمرار بين البلدين، عبر الشراكة الاقتصادية الشاملة الهادفة إلى تعزيز الاستثمار والتجارة التي نمت بنسبة 540% خلال السنوات العشر الماضية، ما يؤكد حرص الدولتين على تطوير علاقات إيجابية تخدم مصلحتهما الوطنية.

الإمارات تسعى حثيثاً من خلال موقعها شريكاً سياسياً واقتصادياً موثوقاً في العالم، وانطلاقاً من مبادئها في الانفتاح، وبناء جسور التواصل وإعلاء قيم التعاون البناء مع القوى الإقليمية والدولية، لتعزيز تثبيت دعائم الأمن والاستقرار ونشر التنمية، وإيجاد حلول للتحديات المشتركة والنزاعات التي تؤثر على الاقتصاد العالمي وتنعكس تبعاتها الإنسانية على البشر، وهي أهداف يمكن الوصول لها عبر تغليب لغة الحوار والدبلوماسية لحل الخلافات.