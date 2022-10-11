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ثقافة

«دبي للثقافة» تتوّج الفائزين في «تحدّي الابتكار الإبداعي»

«دبي للثقافة» تتوّج الفائزين في «تحدّي الابتكار الإبداعي»
11 أكتوبر 2022 20:47

دبي (الاتحاد)

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أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، الفائزين في مسابقة «تحدّي الابتكار الإبداعي» الذي تمّ إطلاقه ضمن «جيتكس نورث ستار» المصاحب للحدث التكنولوجي الأكبر «جيتكس جلوبال 2022»، والذي نجح في استقطاب 50 مشروعاً لروّاد الأعمال في القطاع الإبداعي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، عرضت حلولها المبتكرة التي تسهم في الحفاظ على التراث الإماراتي الثقافي المادي وغير المادي، ونشره والاحتفاء به باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، على منصّة «دبي للثقافة» ضمن مبادرة «نورث ستار - جيتكس جلوبال» المعنيّة بالاقتصاد الإبداعي.ونظّمت «دبي للثقافة» على هامش فعاليات «جيتكس نورث ستار» حفلاً لتوزيع جوائز «تحدّي الابتكار الإبداعي»، حيث فاز بالمركز الأول شركة بوبمي (POPMII) الفرنسية وحصلت على جائزة قدرها 5000 دولار، فيما حلّ في المركز الثاني شركة لسان - الذكاء الاصطناعي (LISAN AI) من دبي وحصلت على جائزة نقدية بقيمة 3000 دولار، وجاءت شركة كاروتفانت (CARROTPHANT INC) من كوريا الجنوبية في المركز الثالث وحصلت على جائزة نقدية قيمتها 1000 دولار. وقد تم اختيار المشاريع الثلاثة الفائزة بعد عرض صاحب كل منهم على لجنة تحكيم مكونة من خبراء في مجال التراث، وتطبيقات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي والويب 3.0.
إضافة نوعيّة
وقالت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي: «نحتفي اليوم في هذا الحدث العالمي بروّاد أعمال مبدعين نجحوا في تقديم مشاريع وأفكار مبتكرة، من شأنها أن تشكّل إضافة نوعيّة للاقتصاد الإبداعي في إمارة دبي، التي لطالما كانت ولاتزال تشكّل إحدى أفضل البيئات العالميّة الداعمة للمواهب المبدعة. إنّ مسابقة تحدي الابتكار الإبداعي تنسجم تماماً مع أهدافنا الاستراتيجيّة لتمكين القطاع الثقافي والإبداعي كرافد للاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، ملتقىً للمواهب».
وأضافت بدري: «نتوجه بالتهنئة للفائزين الذين أسعدونا بهذه المشاريع المبتكرة، ونؤكّد التزامنا الراسخ بتقديم أشكال الدعم كافة لروّاد الأعمال المبدعين من الإماراتيين والمقيمين والحفاظ عليهم، واجتذاب المبدعين في مختلف مجالات الفنون والثقافة من شتى أنحاء العالم، لنقدّم لهم فرصة الاستفادة من المزايا الثريّة التي تقدّمها الإمارة، والتي من شأنها أن تُسهم في نمو وازدهار مشاريعهم وأفكارهم».

دبي للثقافة
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