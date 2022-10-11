«زايد العليا» تطلق مبادرة «شجع فريقك بروح رياضية»



أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالتنسيق والتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي وناديي العين والوحدة مبادرة مجتمعية تحت شعار «شجع فريقك بروح رياضية، واستمتع بالمنافسة»، وذلك قبل قمة الكلاسيكو بين نادي العين ونادي الوحدة في قمة الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين التي تقام على إستاد هزاع بن زايد بنادي العين السبت المقبل.

ودعت المؤسسة في رسالة مصورة بواسطة منتسبيها من أصحاب الهمم مشجعي الفريقين إلى التشجيع بصورة حضارية والابتعاد عن المشاحنات لا سيما على شبكات التواصل الاجتماعي تجنباً للمساءلة القانونية، وأكدت أنه يجب على الجمهور الرياضي التحلي بالأخلاق الحميدة، واحترام الرياضة وعدم الإساءة إليها، والالتزام بالتشجيع الحضاري البعيد عن أي تعصب أعمى.

وطالبت «زايد العليا» من المشجعين الرياضيين، أن يجعلوا هذا التنافس في ميدان يسوده الحب والتآخي بين اللاعبين أنفسهم من الفرق المتنافسة وبين الجماهير المختلفة أيضاً، والبعد عن كل ما يعكر صفو هذه العلاقات بينهم.

وقامت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بإنتاج أوشحة تمثل الناديين بأنامل أصحاب الهمم منتسبيها، وتحمل العلامة التجارية الخاصة بهم «النحلة» والمرخصة من الجهات المعنية بالدولة، من خلال ورش التأهيل بالمؤسسة.