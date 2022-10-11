«إن بي أيه» تحقق الأمنيات في أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)

حققت مؤسسة «أمنية» أمنيات أربعة من أطفالها المرضى بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، وبحضور الشيخة نور بنت فاهم القاسمي، عضو مجلس أمناء مؤسسة «تحقيق أمنية»، هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»، وصالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي.

وشهدت منصّة فعاليات الاتحاد أرينا في جزيرة ياس تحقيق أمنيات أربعة أطفال من المصابين بأمراض خطيرة تُهدّد حياتهم، في الحصول على أحدث الأجهزة الإلكترونية المتطوّرة، حيث قام أعضاء فريق كرة السلة الأميركي للمحترفين بتسليم الأطفال أمنياتهم والتقاط الصور التذكارية معهم.

ونيابة عن الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان الرئيس الفخري لمؤسسة «تحقيق أمنية»، توّجهت الشيخة نور بنت فاهم القاسمي بالشكر والتقدير إلى دائرة الثقافة والسياحة -أبوظبي، شريك المؤسسة الاستراتيجي، على دعمها المتواصل لكافة فعاليات ومبادرات مؤسسة «تحقيق أمنية» الرامية إلى تعزيز مشاعر الأمل والفرح في قلوب الأطفال المرضى، ومنحهم القوّة اللازمة لمواصلة مسيرة العلاج والكفاح ضد المرض. مؤكّدة على أن استضافة أبوظبي لمباريات كرة السلة الأميركية يمثل إنجازاً مهماً وعلامة مُتميّزة على خريطة التجارب الترفيهية والثقافية الفريدة والمتنوعة الرامية إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة سياحية رائدة تستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بتجاربها وعروضها الاستثنائية وفق اهتماماتهم وتطلعاتهم.

وقالت الشيخة نور: «نفتخر بهذه الشراكة الاستراتيجية مع دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي التي تعمل على تبنّي الوسائل المُبتكرة في جذب الفعاليات والأنشطة المُتميّزة إلى إمارة أبوظبي، وتُسهم في تمكيننا من تنفيذ استراتيجيتنا الإنسانية النبيلة في التخفيف من مُعاناة الأطفال المُصابين بأمراض مُستعصية، وتحقيق أحلامهم وأمنياتهم في أجواء حافلة بالإثارة والسعادة».

كما توجّهت بالشكر والتقدير إلى الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية وإلى فريق كرة السلة الأميركي للمحترفين على تلبيتهم الدعوة للمشاركة في تحقيق أمنيات الأطفال المرضى، والمُساهمة في غرس أساليب الحياة الصحية في نفوس الأطفال، وتعزيز أحاسيسهم بقدراتهم وإمكانياتهم وزيادة ثقتهم بأنفسهم التي تعمل وبشكل إيجابي على دعم هؤلاء الأطفال لتحمّل مسيرة العلاج الشاقّة المؤلمة، والتطلّع إلى مُستقبل مُشرق خالٍ من المرض والمعاناة.

من ناحية أخرى، زار النجم شاكيل أونيل، المعروف باسم شاك، الريم سنترال بارك وأبهر الأطفال، بعد أن ظهر بشكل مفاجئ بينهم في ملعب كرة السلة الذي امتلأ بمعجبي بطل دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الذين شاركوا شاك تصويب الكرات نحو السلة أثناء تفاعله معهم في الملعب النجم السابق للدوري الأميركي للمحترفين، الذي شارك الأسبوع الماضي في دعم ألعاب الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية التي تقام لأول مرة في أبوظبي، زار الجدارية الخاصة بتكريم الراحل كوبي براينت على جدران الملعب.