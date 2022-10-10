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دائرة القضاء في أبوظبي تطلق منصة رقمية للتفاوض

جانب من مشاركة دائرة القضاء بأبوظبي في جيتكس
10 أكتوبر 2022 16:44

دبي (الاتحاد) أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، منصة رقمية للتفاوض وتسوية النزاعات المدنية والتجارية والعقارية، بهدف إنشاء مساحة افتراضية للأطراف للوصول إلى حلول ودية للمنازعات من دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية، مع إتاحة التسجيل في المنصة الافتراضية بخطوات سهلة ومبسطة، إلى جانب توفير الدردشة الفورية وتبادل المستندات إلكترونياً وحضور الجلسات عبر الاتصال المرئي، سعياً إلى إنهاء الخلاف عن طريق الاتفاق الذي يكون له قوة السند التنفيذي، وحجية الأحكام القضائية.جاء ذلك خلال مشاركة دائرة القضاء، في معرض جيتكس للتقنية 2022. وأوضح المستشار يوسف العبري، أن المنصة الرقمية للتفاوض تدعم جهود تشجيع المتنازعين على التسوية الودية للخلافات عبر حلول ذكية ومبتكرة، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى توفير تجربة متميزة للمتعاملين بالاستفادة من الخدمات الذكية والمعززة بالذكاء الاصطناعي، ودورها في تسهيل الوصول إلى العدالة مع مواكبة المستجدات بما يتواءم مع مستهدفات حكومة أبوظبي لتطبيق أفضل الممارسات العالمية.

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