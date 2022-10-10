عمران يخسر في الثواني الأخيرة بـ «عالمية الجودو»

أبوظبي (الاتحاد)

خسر جريجوري عمران لاعب منتخبنا للجودو أمام بطل تركيا زجانك ميهيل في وزن تحت 90 كجم، في آخر 22 ثانية من المواجهة، وذلك ضمن مباريات الدور التمهيدي من بطولة العالم للجودو المقامة حالياً في مدينة طشقند عاصمة أوزبكستان.

وتشهد البطولة مشاركة571 لاعباً ولاعبة من 82 دولة من بينها 8 دول عربية ممثلة في منتخبات الإمارات، البحرين، السعودية، مصر، المغرب، الجزائر، تونس، ولبنان، وقد جاءت خسارة عمران في الزمن القاتل نتيجة خطأ دفاعي رجح كفة اللاعب التركي المرشح لإحدى ميداليات الوزن.

ويخوض لاعبنا ظافر أرام صباح «الثلاثاء» مواجهة أمام اللاعب البلغاري جورجيف بوريس المصنف السابع، ضمن مباريات الدور التمهيدي للبطولة في وزن تحت 90 كجم، بينما يرشح خبراء اللعبة لاعبنا ظافر بلوغ مرحلة متقدمة من المنافسة لتقدم تصنيفه مقارنة بالمشاركين في تلك المجموعة التي تضم 3 لاعبين عرب من الإمارات، تونس والجزائر.

وكان د. عبد الله نجماتوفيتش أريبوف رئيس وزراء أوزبكستان قد أعلن مساء أمس افتتاح بطولة العالم طشقند 2022 رسمياً برفقة ماريوس فيزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو، وبحضور ناصر التميمي أمين السر العام لاتحاد الإمارات للمصارعة والجودو أمين صندوق الاتحاد الدولي، وبحضور أعضاء الاتحادين الدولي والأوزبكي ورؤساء الوفود المشاركة.

ورحب رئيس الوزراء في كلمته بصالة البطولة بضيوف أوزبكستان، مؤكداً اهتمام بلاده بقطاع الشباب والرياضة بعد أن تم مؤخراً افتتاح أكاديمية للجودو دعماً لجهود أبطال أوزبكستان وهم يحملون شعارات الصداقة والسلام.