الإثنين 10 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم

الهدنة وعراقيل «الحوثي»

الهدنة وعراقيل «الحوثي»
10 أكتوبر 2022 00:15

تصعيد إرهابي «حوثي» وتجاهل لجميع الدعوات المحلية والإقليمية والدولية بالجنوح للسلم، وتعنت أمام تجاوب أطراف الأزمة لتمديد الهدنة الإنسانية، وتعمد الميليشيات زيادة معاناة الشعب اليمني الشقيق، من خلال استهدافها العشوائي خلال الأيام الحالية المناطق السكنية بالقذائف المدفعية والصاروخية والطيران المسيّر، وارتكابها انتهاكات وجرائم إنسانية بحق المدنيين العزل الباحثين عن الأمن والاستقرار.
في الوقت الذي يكثف فيه المجتمع الدولي جهوده لتمديد الهدنة المنتهية منذ أيام يصاب مدنيون، منهم أطفال، بجروح جراء قصف «الحوثي» المستمر، دون أن تضع الميليشيات أدنى اعتبار لمعاناة الشعب الذي كان ينتظر تمديد الهدنة بعد أن لمس انعكاساتها الإيجابية على حياته اليومية طيلة الأشهر الماضية، بل كان يأمل أن تتوسع هذه الهدنة لتقود إلى اتفاق سلام ينهي الحرب المستعرة منذ أكثر من ثماني سنوات.
المبعوثان الأممي والأميركي تحركا على مدى أيام مع أطراف الأزمة لتجديد الهدنة، لكن العراقيل التي تضعها الميليشيات الإرهابية، بشكل متعمد، تجعلها المسؤول الأول عن فشل جهود الوساطة لإحلال الأمن والسلم في اليمن، وتكون مسؤولة بالضرورة عن أي تطور في مسار الأزمة، خاصة تلك التي تقود إلى تفاقم معاناة السكان والنازحين، وتلقي بتبعاتها الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة، ما يؤكد أهمية العودة بشكل عاجل لتمديد وتوسيع الهدنة، وإعطاء الأولوية لمصلحة الشعب اليمني.

أخبار ذات صلة
«الرئاسي اليمني»: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام تصعيد «الحوثي»
«الحوثي» يكثف هجماته على مواقع مدنية وعسكرية
اليمن
الحوثيين
آخر الأخبار
«جري إلى الأمل».. 1334 درجة سلم في «تحدي سكاي رن»
الرياضي
«جري إلى الأمل».. 1334 درجة سلم في «تحدي سكاي رن»
اليوم 14:30
«محمد بن راشد للإسكان» تطلق الدورة السادسة من ديكوبيلد 2022
الإمارات
«محمد بن راشد للإسكان» تطلق الدورة السادسة من ديكوبيلد 2022
اليوم 14:19
العمري يتحدى الكرسي المتحرك بأقصى سرعة على حلبة دبي كارتدروم
الرياضي
العمري يتحدى الكرسي المتحرك بأقصى سرعة على حلبة دبي كارتدروم
اليوم 14:00
«يد الشارقة».. البطولة 36 بـ «السوبر الملكي»
الرياضي
«يد الشارقة».. البطولة 36 بـ «السوبر الملكي»
اليوم 14:00
الجماهير .. منافسة خاصة في عالم «الفانتاسي»
الرياضي
الجماهير .. منافسة خاصة في عالم «الفانتاسي»
اليوم 14:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©