ذكرى الهادي

هي ذكرى تجدد فينا العزيمة، وسيرة عطرة تبث فينا أرقى معاني الترابط والتلاحم.. يوم مولد النبي محمد، عليه الصلاة والسلام، الذي جاء هادياً ونوراً ورحمة للبشرية، حاملاً رسالة للإنسانية جمعاء، تدعو إلى رفعة الأخلاق، ونشر القيم السامية من عطاء وتسامح ومحبة وتعايش بين الأمم والشعوب، وتحث على التعاون والترابط بين المجتمعات، وتدعو إلى كلمة سواء، فكان الرسول محمد، صلى الله عليه وسلم، هو بحق نبي الإنسانية، ورحمة الله للبشرية.

الإمارات التي تحيي الذكرى العطرة، تنطلق من هذه القيم السامية في سياساتها وعلاقاتها، وتستلهم من سيرة النبي الكريم وأخلاقه، نهجاً تخط من خلاله طريقاً ضامناً لتحقيق الخير والسعادة لمجتمعها وللبشرية عبر تعظيم القواسم المشتركة بين الأمم، وتقديم المساعدة لكل من يحتاجها دون تمييز بين دين أو لون أو عرق، ونشر التنمية في بقاع الأرض، والتعاون مع العالم لمواجهة التحديات، ونبذ الفرقة والانقسام والغلو والتشدد، وغرس قيم التآخي بين البشر. كما يعتبر مجتمع الإمارات تجسيداً وأنموذجاً أيضاً لهذه القيم، باحتضانه أكثر من 200 جنسية تتعدد أديان أفرادها، ويتعايشون بانسجام ووئام تحت مظلة العدالة والأخلاق واحترام الآخر.

وفي هذه الذكرى الشريفة، تتقدم «الاتحاد» إلى القيادة الرشيدة، وشعب الإمارات، والأمتين العربية والإسلامية، وإلى الإنسانية، بأصدق المشاعر وأحرّ التبريكات، ضارعين إلى الله أن يعيدها على العالم وقد تحقق الأمن والاستقرار والسلام.