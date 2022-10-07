عجمان يعبر بني ياس بثنائية مبونجو وبالعربي



رضا سليم (دبي)



حقق فريق عجمان الفوز الثاني له هذا الموسم بالتغلب على فريق بني ياس بنتيجة 2-0 في المباراة التي جرت بينهما باستاد راشد بن سعيد ضمن الجولة الخامسة لدوري أدنوك للمحترفين، وسجل الهدفين الكونجولي بريستيج مبونجو وفراس بالعربي، ليرفع «البركان» رصيده إلى 7 نقاط، ويتقدم تدريجياً في جدول الترتيب من المركز العاشر إلى الخامس مؤقتاً، فيما تجمد رصيد «السماوي» عند النقطة الرابعة، وتراجع للمركز الحادي عشر.

وغاب الروماني دانييل ايسالا، مدرب بني ياس، عن قيادة فريقه في الملعب، وجلس في المدرجات بعدما تعرض للطرد في الجولة الماضية من الدوري، وقاد الفريق مساعده أحمد الحمادي، في حين شهدت المواجهة عودة السلوفيني ميرال، مدافع البرتقالي، بعد غياب 3 مباريات بسبب الإصابة.

ورغم تفوق السماوي في المواجهات مع البرتقالي خلال 17 مباراة بينهما بعدما فاز في 8 جولات والتعادل في 5، إلا أن أصحاب الأرض نجحوا في تحقيق الفوز للمرة الرابع، في المقابل سجل عجمان 24 هدفاً مقابل 42 لـ«السماوي».

أما عن التفاصيل، فقد غابت المتعة والإثارة في الدقائق الأولى بسبب اللعب الحذر من لاعبي الفريقين حتى لا تهتز شباكهما، إلا أن الدقيقة 12 شهدت الهدف الأول لأصحاب الأرض عن طريق الكونغولي بريستيج مبونجو، وهو الهدف الشخصي الثاني له مع الفريق من بداية الموسم.

ويضغط «السماوي» بكل خطوطه لتعويض الهدف، ويتصدى علي الحوسني حارس «البركان» لكل الهجمات والتسديدات القوية في اتجاه مرماه، ولعب عجمان على التسديدات من خارج المنطقة عن طريق بريستيج ووليد أزارو وعلي مدن وفراس بالعربي في محاولة لتسجيل الهدف الثاني، كان أخطرها للاعب مبونجو أمام المرمى، لينتهي الشوط بتقدم «البرتقالي» بهدف دون رد.

ولم تتغير النتيجة مجدداً مع انطلاقة الشوط الثاني رغم تغييرات بني ياس بنزول عبدالله سلطان بدلاً من محمد حمدان الزعابي، ولم تكن المحاولات على المرميين خطيرة باستثناء كرة رافائيل التي سددها قوية في اتجاه مرمى علي الحوسني، ولكنها اصطدمت في جسم المدافع محمد إسماعيل في الدقيقة 65.

يخرج مبونجو للإصابة، ويدخل ناصر محمود، وأجرى «السماوي» تبديلاً بخروج رافائيل ودخول شاهين سرور، ويتحرك أحمد أبوناموس بشكل جيد إلا أن اللمسة الأخيرة كانت غائبة عن لاعبي بني ياس أمام مرمى الحوسني.

وفي الدقيقة 94 ينجح فراس بالعربي في إضافة الهدف الثاني لـ «البرتقالي» في مرمى «السماوي»، وهو الهدف الشخصي الثاني له هذا الموسم، لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض بهدفين دون رد.