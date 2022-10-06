الاقتصاد الوطني.. شراكات ونمو

أرقام ومؤشرات المؤسسات المالية الدولية ترسم مستقبلاً مشرقاً للاقتصاد الإماراتي، وتعزز مكانة الدولة عاصمة للتجارة والاستثمار وممارسة الأعمال، وتؤكد تصاعد النمو في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى أهميتها في ترسيخ الثقة الدولية بالمنظومة الاقتصادية الوطنية وقوتها ومتانتها وتصديها لمختلف التحديات العالمية، بما ضاعف قدرتها على التعافي السريع من تداعيات جائحة كورونا.

البنك الدولي الذي رفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 5.9% العام الحالي، يؤشر بشكل جلي لمتانة ومرونة الاقتصاد الوطني النابعتين من رؤية اختطّتها الدولة بتوجيهات القيادة الرشيدة، لبناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم خلال الخمسين عاماً المقبلة، ويؤكد نجاعة السياسات الحكومية والمبادرات الاستشرافية القائمة على الانفتاح والتنوع، عبر تطوير الصناعة والتجارة وتشجيع الاستثمار وعقد شراكات اقتصادية شاملة مع دول عديدة، واستكشاف فرص التعاون في مختلف المجالات.

اتفاقيات الشراكة الاقتصادية التي عقدتها الإمارات مع مجموعة من الدول، عادت بمردود إيجابي قوي على التجارة الخارجية للدولة، وأسهمت في دفع أرقام النمو، وفتحت أسواقاً رئيسية، ونشّطت حركة إعادة التصدير، إضافة إلى أنها عززت موقع الدولة محوراً للتجارة والتمويل والسفر في المنطقة، وبوابةً للأسواق العالمية، ونقطة جذب للمستثمرين الباحثين عن حاضنة اقتصادية محفزة لأعمالهم، وبيئة مشجعة للإقامة والعمل، والانطلاق نحو العالمية.