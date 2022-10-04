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المعلم.. مكانة ورسالة

المعلم.. مكانة ورسالة
5 أكتوبر 2022 00:15

المعلم أولوية في الإمارات، وفي صدارة اهتمامات القيادة الرشيدة منذ تأسيس الاتحاد، تقديراً لمكانته ورسالته، وإيماناً بدوره صانعاً لأجيال المستقبل، وأساساً في نهضة الأوطان وتقدمها.
برامج ومبادرات وجوائز، ضمن منظومة تعليمية هدفها الارتقاء بالمعلم ودوره ورسالته، وتمكينه من مختلف الأدوات لإعداد جيل واعٍ مثقفٍ متسلحٍ بالعلم والمعرفة، ومواكبٍ للعصر والتطورات التكنولوجية، وقادرٍ على الإبداع والريادة، ومعتزٍ بهويته الوطنية وثقافته وتاريخه، ومشاركٍ فاعلٍ في المسيرة التنموية التي تنشدها الدولة في رحلتها نحو المئوية.
الإمارات التي تشارك العالم الاحتفال بيوم المعلم دعمت، عبر منظومتها التعليمية المتطورة والمتصدرة دولياً، المعلم، وهيأت له أفضل الفرص التدريبية، وحفزت إبداعه، وطورت أساليبه، ومكنته علمياً وتقنياً من خلال مبادرات وجوائز على الصعد المحلية والعربية والعالمية، أهمها: «جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم»، و«جائزة خليفة التربوية»، وجائزة «الإمارات للمعلم المبتكر»، وبرنامج سفراء التعليم، وغيرها الكثير من المبادرات الداعمة للمؤسسات التعليمية والتربوية الحاضنة للمعلم.
نهضة المجتمعات وتطورها ورقيها لا تتحقق إلا بالعلم، ولا تنير دروبها ومسيرتها إلا المعرفة، ولا تُبنى الإنجازات إلا بالمتعلمين الواعين، وهذه رسالة المعلم الأكثر رفعة والأنبل مكانة.. فكل عام وجميع المعلمين بألف خير.

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