عجمان يتخطى كبوة البدايات!



رضا سليم (دبي)

تخطى فريق عجمان كبوة البدايات في دوري أدنوك للمحترفين بالفوز الذي حققه على دبا الفجيرة ضمن الجولة الرابعة للمسابقة، والحصول على العلامة الكاملة للمرة الأولى هذا الموسم بعدما فقد 8 نقاط في أول 3 مباريات، حيث لم يحصل إلا على نقطة واحدة من التعادل مع العين في الجولة الأولى ثم خسر أمام النصر والشارقة.

وجاءت النقطة الرابعة ليلتقط جمهور البركان أنفاسه، خاصة أن الفريق واجه العديد من الصعوبات في البدايات خلال الموسم الماضية والتي كان أصعبها موسم 2017-2018، وقتها لم ينجح الفريق في الحصول على أية نقاط في أول 4 جولات متتالية، يليه موسم 2020-2021، حيث جمع البرتقالي نقطة واحدة من تعادل وحيد في 4 مواجهات ثم 3 نقاط من فوز و3 هزائم في موسم 2018-2019، وفي الموسم الماضي جمع الفريق 5 نقاط من فوز وتعادلين وخسارة، بينما كان موسم 2019-2020 الأبرز له، بعدما جمع 7 نقاط من 9 نقاط بالفوز في مباراتين والتعادل في مباراة والخسارة في أخرى.

وعاد الفريق للتدريبات سريعاً استعداداً للمواجهة المقبلة أمام فريق بني ياس الجمعة المقبل، والتي يبحث فيها البركان عن الفوز الثاني هذا الموسم والتقدم إلى مركز أفضل من العاشر في جدول الترتيب.

ومن المنتظر أن يعود السلوفيني ميرال قائد الدفاع بعد الغياب عن الفريق في أخر 3 مباريات بسبب الإصابة، حيث لم يلعب سوى مباراة العين فقط، ودخل اللاعب التدريبات مع الفريق استعداداً للعودة ليدخل البرتقالي المواجهة الخامسة بصفوف مكتملة دون غيابات.