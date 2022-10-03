أمننا الصحي.. أولوية

الأمن الصحي أولوية وطنية؛ لذا تتضافر جهود وقدرات الجهات المعنية في هذا القطاع الحيوي على مستوى الدولة، لينعم المواطن والمقيم برعاية صحية تفوق ما يقدم في مختلف دول العالم، وهو ما تؤكد عليه دائماً القيادة الرشيدة التي جعلت الإمارات بين أكثر البلدان استعداداً واستشرافاً للمستقبل في المجالات كافة، بما فيها القطاع الصحي، باعتمادها أطر عمل وطنية للوقاية الصحية، وإعداد منظومة يقظة لتطور الأمراض والأوبئة ومراقبتها والتنبؤ بها.

تحقيق الإمارات المركز الأول عالمياً في 15 مؤشراً بمجال الصحة العامة، من بينها، تغطية الرعاية الصحية، والتحصينات المختلفة، ووجود برامج وطنية للكشف المبكر، فهذه المؤشرات من أسس المنظومة الصحية للدولة، وكانت ولا تزال الدرع الحصين للوطن في مواجهة الأزمات الصحية.

الإمارات لا تدخر جهداً في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، انطلاقاً من الاهتمام بالإنسان الذي يعتبر الثروة الحقيقية، وبقدر اهتمام المنظومة الصحية في الدولة بتوفير أفضل ما وصل إليه العالم من معدات لتشخيص الأمراض، وتسجيل الأدوية المبتكرة والبيولوجية والمثيلة، يوجد اهتمام خاص بالوقاية، باستحداث معايير لمنع انتشار الأوبئة، وتطوير برامج تعزيز الصحة المجتمعية، مثل رعاية الأمومة والطفولة، والصحة المدرسية، وفحص ما قبل الزواج، وصحة اليافعين، والصحة المهنية، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات التي تستهدف رفع الوعي لتبني أنماط الحياة الصحية.