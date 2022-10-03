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البرلمان الروسي يوافق على قوانين ضم مناطق أوكرانية

أرشيفية
3 أكتوبر 2022 17:48

وافق مجلس النواب الروسي اليوم الإثنين على قوانين بشأن ضم أربع مناطق أوكرانية إلى روسيا، بعد استفتاءات نددت بها أوكرانيا والغرب.

ولم يعارض أي من نواب مجلس الدوما القرارات التي تهدف لدمج مناطق خيرسون ودونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا رسميا في روسيا.

وكتب فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس الدوما في منشور على تليجرام مرفقا بخريطة لروسيا تتضمن المناطق الأربع وكذلك شبه جزيرة القرم "تم اتخاذ القرار بالإجماع. هناك 89 كيانا في الاتحاد الروسي".

وفي تعليقات بعد التصويت في مجلس النواب بقليل، هنأ وزير الخارجية سيرجي لافروف ممثلين للمناطق الأربع وقال إنه واثق من أن مجلس الشيوخ سيوافق أيضا على هذه الإجراءات.

وبدأت روسيا عملية رسمية لضم المناطق الأوكرانية الأربع الأسبوع الماضي.

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المصدر: وكالات
مجلس النواب الروسي
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البرلمان الروسي
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