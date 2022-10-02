السياحة.. قطاع مستدام

نتائج إماراتية مميزة في استقطاب السياحة الدولية خلال العام الحالي، بفعل خطط واستراتيجيات ترويجية وفعاليات ومعارض ساهمت في زيادة معدلات إشغالات الفنادق، وانتعاش الحركة التجارية، واستعادة قطاع النقل الجوي لنحو 87% من مستوياته قبل جائحة «كوفيد-19» جراء النمو الكبير في السعة المقعدية المجدولة على رحلات الطيران العاملة في مطارات الدولة.

الإمارات التي زارها 100 مليون شخص خلال السنوات الـ 5 الماضية، تعزز مكانتها الرائدة على الخريطة السياحية الدولية، مستندة إلى عديد من الميزات، أهمها جودة وفخامة الخدمات المقدمة للسياح سواء في وسائل التنقل أو الإقامة، وتنافسية الأسعار، والتسهيلات المقدمة في منح التأشيرات السياحية، وتوافر المرافق والمنشآت السياحية والترفيهية، إلى جانب ما تتمتع به الدولة من أمن وأمان ومجتمع منفتح ومتسامح وحاضن لمختلف الثقافات.

انتعاش سياحي متوقع قبل نهاية العام الحالي في الإمارات، استناداً لارتفاع نسبة الحجوزات من الأسواق الأوروبية والخليجية بشكل رئيس خلال الربع الأخير، بالتزامن مع فعاليات أجمل شتاء في العالم، وانطلاق العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية والمهرجانات والمعارض والمؤتمرات في الدولة التي تحرص على استدامة القطاع السياحي، كونه يشكل ركيزة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، ويدخل في صلب أهداف مسيرتها التنموية خلال الأعوام الخمسين المقبلة.