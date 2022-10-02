الإثنين 3 أكتوبر 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
إكسبو 2020
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
الوصل «إمبراطور» المدرجات بـ «أجمل المشاهد»
47 قارباً تتنافس في «تجديف دبي»
النصر يتربع على قمة كأس اليد
«فارق النقاط» يشعل «الجولة الرابعة» في «دوري 21»
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
محمد بن راشد لـ«الإعلاميين»: أنتم المستقبل
محمد بن راشد لـ«الإعلاميين»: أنتم المستقبل
2 أكتوبر 2022 16:08
نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، مقطع فيديو يتحدث فيه عن أهمية دور الإعلام، بالتزامن مع منتدى الإعلام العربي.
وقال سموه:«نحن الآن أمام واقع جديد بفضل تطور وسائل الاتصال اسمه القرية الكونية، هنا مجال دولي واحد للمعلومات والأخبار الترفيهية والثقافة».
وأضاف سموه: «لقد قررنا أن نواكب العالم.. مثل ما نحتاج إلى المهندسين والأطباء نحتاج إلى قيادات في الإعلام، اليوم الإعلام شاب، وأنتم المستقبل».
ونشر سموه مقطع الفيديو، عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام».
أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس ألمانيا بذكرى يوم الوحدة لبلاده
محمد بن راشد: نحتاج قيادات في الإعلام
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
منتدى الإعلام العربي
الإعلام
الإمارات
محمد بن راشد
محمد بن راشد آل مكتوم
الأكثر قراءة
الرياضي
«شعارات عربية» تتفوق على «أندية عالمية»
30 سبتمبر 2022
دنيا
الكشف عن سبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية
29 سبتمبر 2022
الإمارات
بيع أغلى صقر في تاريخ معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
2 أكتوبر 2022
آخر الأخبار
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس ألمانيا بذكرى يوم الوحدة لبلاده
اليوم 08:48
دنيا
4 تغييرات في نمط حياتك تقلل خطر الإصابة بالسرطان
اليوم 08:44
دنيا
"فيلم رعب" يتصدر إيرادات السينما الأميركية
اليوم 08:25
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة ضحايا "إيان" في الولايات المتحدة
اليوم 08:16
عربي ودولي
الكوليرا تودي بحياة 7 أشخاص في هايتي
اليوم 08:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©