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محمد بن راشد لـ«الإعلاميين»: أنتم المستقبل

محمد بن راشد لـ«الإعلاميين»: أنتم المستقبل
2 أكتوبر 2022 16:08

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، مقطع فيديو يتحدث فيه عن أهمية دور الإعلام، بالتزامن مع منتدى الإعلام العربي.

وقال سموه:«نحن الآن أمام واقع جديد بفضل تطور وسائل الاتصال اسمه القرية الكونية، هنا مجال دولي واحد للمعلومات والأخبار الترفيهية والثقافة».

وأضاف سموه: «لقد قررنا أن نواكب العالم.. مثل ما نحتاج إلى المهندسين والأطباء نحتاج إلى قيادات في الإعلام، اليوم الإعلام شاب، وأنتم المستقبل».

  • ونشر سموه مقطع الفيديو، عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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