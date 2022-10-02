العنبري وجمهور الشارقة «حب لا ينتهي»



علي معالي (الشارقة)



أكدت مباراة الشارقة وخورفكان، ضمن الجولة الرابعة من «دوري أدنوك للمحترفين»، المعنى الحقيقي لحالة الود بين جمهور «الملك» ولاعبيه مع المدرب عبدالعزيز العنبري.

قبل ضربة بداية المباراة، احتفى لاعبو الشارقة بالعنبري، كما تصافح معه الروماني كوزمين، وهتفت الجماهير له، فيما وجه عشاق «النسور» الشكر إلى «مدرج الأوفياء»، الذي حمل لافتة «العنبري في قلوبنا».

وبسؤال العنبري عما حدث قال: مشاعر لا توصف ومن الصعب الحديث عنها، إلا أن القلب يشعر بها، وأعتبر الملعب هو بيتي.

ولم يخف العنبري خطورة موقف «النسور» في الدوري، وقال: بالفعل الموقف صعب، إلا أنه مع عودة المصابين سوف يتحسن الوضع، وغياب عناصر مهمة مثل دودو كان لها تأثيرها السلبي.

