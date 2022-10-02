الإثنين 3 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم

العنبري وجمهور الشارقة «حب لا ينتهي»

العنبري وجمهور الشارقة «حب لا ينتهي»
2 أكتوبر 2022 13:00

 
علي معالي (الشارقة)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس ألمانيا بذكرى يوم الوحدة لبلاده
4 تغييرات في نمط حياتك تقلل خطر الإصابة بالسرطان


أكدت مباراة الشارقة وخورفكان، ضمن الجولة الرابعة من «دوري أدنوك للمحترفين»، المعنى الحقيقي لحالة الود بين جمهور «الملك» ولاعبيه مع المدرب عبدالعزيز العنبري.
قبل ضربة بداية المباراة، احتفى لاعبو الشارقة بالعنبري، كما تصافح معه الروماني كوزمين، وهتفت الجماهير له، فيما وجه عشاق «النسور» الشكر إلى «مدرج الأوفياء»، الذي حمل لافتة «العنبري في قلوبنا».
وبسؤال العنبري عما حدث قال: مشاعر لا توصف ومن الصعب الحديث عنها، إلا أن القلب يشعر بها، وأعتبر الملعب هو بيتي.
ولم يخف العنبري خطورة موقف «النسور» في الدوري، وقال: بالفعل الموقف صعب، إلا أنه مع عودة المصابين سوف يتحسن الوضع، وغياب عناصر مهمة مثل دودو كان لها تأثيرها السلبي.
 

آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائبه
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس ألمانيا بذكرى يوم الوحدة لبلاده
اليوم 08:48
4 تغييرات في نمط حياتك تقلل خطر الإصابة بالسرطان
دنيا
4 تغييرات في نمط حياتك تقلل خطر الإصابة بالسرطان
اليوم 08:44
"فيلم رعب" يتصدر إيرادات السينما الأميركية
دنيا
"فيلم رعب" يتصدر إيرادات السينما الأميركية
اليوم 08:25
في أعقاب إعصار إيان في فورت مايرز بيتش بولاية فلوريدا
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة ضحايا "إيان" في الولايات المتحدة
اليوم 08:16
الكوليرا تودي بحياة 7 أشخاص في هايتي
عربي ودولي
الكوليرا تودي بحياة 7 أشخاص في هايتي
اليوم 08:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©