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حماية الهدنة

حماية الهدنة
2 أكتوبر 2022 00:15

الهدنة في اليمن تنتهي اليوم، وتحركات دبلوماسية دولية وأممية مكثفة تبذل لحمايتها، في ظل استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية بانتهاكاتها وتشديدها الخناق على مدينة تعز والتضييق على حركة سكانها، ووضع عقبات للتنصل من التزاماتها وإطالة أمد الحرب، ما يمنع اليمنيين من الوصول إلى سلام شامل يحقق الأمن والاستقرار.
في مقابل المرونة وحسن النوايا التي تبديها أطراف الأزمة اليمنية لإنهاء هذه الحرب المستمرة منذ ثماني سنوات، ودعمها لمختلف الجهود الأممية المبذولة، تماشياً مع مبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن، تواصل الميليشيات تعنتها حيال أي تقدم يمكن إحرازه لمصلحة الشعب اليمني الشقيق، كما تعرض بممارساتها اليومية المحادثات للخطر ما لم توقف خروقاتها وتنهي حصار تعز وتلجأ للحوار وتدخل عملية سياسية شاملة هدفها السلام.
الهدنة التي تمّ تمديدها مرتين لمدة شهرين لكلّ منهما، منذ أبريل الماضي، استطاعت وبرغم ما ترتكبه الميليشيات يومياً، أن تترك أثراً إيجابياً ملموساً في حياة اليمنيين، ما يؤكد ليس فقط الحاجة إلى تجديدها كونها أضحت ضرورة إنسانية وسياسية، بل توسيعها وتوظيفها في إطلاق حوار تتجاوب عبره الميليشيات مع المساعي الأممية والدولية وتلتقي مع نوايا وجدية أطراف الأزمة للوصول إلى حل مستدام يضع مصلحة الشعب اليمني واستقراره على رأس الأولويات.

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