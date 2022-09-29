الجمعة 30 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

جاهزية للمستقبل

جاهزية للمستقبل
30 سبتمبر 2022 00:01

المعرفة، والتكنولوجيا، والريادة، محاور في تقرير التنافسية الرقمية العالمية للعام 2022، ومؤشر «تطور الحكومة الرقمية» الصادر عن الأمم المتحدة، تتربع دولة الإمارات في صداراتها ضمن العشرين الكبار عالمياً، والأولى في المنطقة، متفوقة على العديد من دول العالم المتقدم، تنفيذاً لاستراتيجيات وخطط تم وضعها في إطار سعي الدولة خلال الخمسين عاماً القادمة لتكون الأولى عالمياً في العديد من مؤشرات التنافسية الدولية.
الإمارات تؤمن بأن المستقبل للدول التي تمتلك المعرفة والتكنولوجيا، وتسعى جاهدة لتوظيفها في تحقيق أهدافها العلمية والاقتصادية والتنموية، نظراً لأهميتها في ترسيخ الاستدامة نهجاً يؤطر مختلف النشاطات والمبادرات والمشاريع، لذلك فقد كانت الإمارات من أولى الدول التي وفرت بنية تحتية رقمية متطورة، ومنظومة خدمات رقمية حكومية تختصر الوقت والجهد، وبيئة تشريعية محفزة وجاذبة وداعمة لشركات التكنولوجيا الناشئة، لتنطلق نحو النجاح والعالمية.
الإمارات تستثمر في اقتصاد المعرفة الذي يشكل أداة تنموية مهمة في مسيرتها خلال العقود المقبلة، كما توظف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في الصناعة والزراعة والصحة والتعليم، إضافة إلى استخدام هذه الأدوات في مواجهة التحديات المهمة مثل تداعيات المناخ، وتحقيق الأمن الغذائي، وإدامة الموارد والخدمات، وتعزيز نوعية الحياة، ورفاهية الفرد والمجتمع، حتى أضحت تقود المنطقة وتتصدر دول العالم في مسيرة التحول الرقمي، وتؤكد جاهزيتها للمستقبل.

أخبار ذات صلة
بطولة آسيا لمحترفي الجو جيتسو تنطلق من أبوظبي
ديوكوفيتش يتقدم المشاركين في دوري التنس العالمي
الإمارات
تقرير التنافسية الرقمية العالمية
مؤشر التنافسية الرقمية
التنافسية
الحكومة الرقمية
آخر الأخبار
جانب من فنون وتقنيات وأساليب الرقص المعاصرة
ثقافة
«المجمع الثقافي» و«كركلا».. يطلقان برنامجاً تعليمياً لليافعين
اليوم 19:21
أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة
الإمارات
أمطار متفاوتة الشدة بمناطق متفرقة من الدولة
اليوم 19:15
أبوظبي
الإمارات
الطقس المتوقع على الإمارات غدا
اليوم 19:12
ميلوني تشكر رئيس الدولة ونائبه لتهنئتها بفوزها في الانتخابات لرئاسة وزراء إيطاليا
الإمارات
ميلوني تشكر رئيس الدولة ونائبه لتهنئتها بفوزها في الانتخابات لرئاسة وزراء إيطاليا
اليوم 19:04
سعيد الهش
دنيا
وفاة سعيد الهش.. أول مذيع إماراتي على شاشة «دبي»
اليوم 19:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©