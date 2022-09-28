إرادة إماراتية عُمانية راسخة لدفع التعاون الثنائي بين البلدين إلى الأمام، وفي مختلف المجالات، تتويجاً لعلاقات تاريخية وروابط اجتماعية وثقافية، وانعكاساً لقيم إنسانية مشتركة تقوم على السلام والتسامح والتعايش والمحبة، وسعياً نحو تحقيق تطلعات البلدين والشعبين إلى مزيدٍ من التقدم والنماء والتنمية، وتعزيز عوامل الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

هذه الإرادة جسدتها نتائج الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ولقائه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، حيث أثمرت المباحثات الأخوية عن توثيق عُرى الأخوة عبر مذكرات تفاهم للعمل المشترك في مجالات عديدة، وتعزيز التواصل أكثر من خلال إنشاء شركة ثنائية باستثمارات بقيمة 3 مليارات دولار تربط ميناء صحار بشبكة السكك الحديدية الوطنية في الدولة، إلى جانب تكثيف الجهود لتطوير وتنويع التبادل التجاري والاستثماري.

مباحثات تحقق مصالح البلدين وشعبيهما، ونتائج مثمرة تبني على ما سبق، وتفتح الآفاق واسعة أمام المزيد من الشراكات مع سلطنة عُمان الشقيقة، وترفع من وتيرة تنسيق المواقف حيال مختلف القضايا والتحديات، بما يدعم الأمن والاستقرار، ويعود بالنفع والخير على الشعوب الخليجية والعربية، كما تؤكد المباحثات التي سادتها روح الأخوة والانسجام، والزيارة وما تخللها من مشاعر ود ومحبة، أن شعبي الإمارات وعُمان أهل يجمعهم تاريخ مشترك وينتظرهم مستقبل مشرق.