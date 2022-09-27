رئيس الدولة: أجريت مباحثات مثمرة مع أخي السلطان هيثم بن طارق
رئيس الدولة: أجريت مباحثات مثمرة مع أخي السلطان هيثم بن طارق
27 سبتمبر 2022 22:53
أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بأجواء الأخوة والتفاهم خلال المحادثات مع صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان الشقيقة في مسقط. وكتب سموه، على موقع تويتر "في أجواء من الأخوة والتفاهم.. أجريت اليوم في سلطنة عُمان الشقيقة، مباحثات مثمرة مع أخي السلطان هيثم بن طارق". وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "عبرت عن عمق العلاقات بين بلدينا والإرادة المشتركة لدفعها إلى الأمام في مختلف المجالات بما يعود بالخير والنماء على شعبينا الشقيقين".