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الإمارات وعُمان.. نماء وارتقاء

الإمارات وعُمان.. نماء وارتقاء
27 سبتمبر 2022 00:15

الإمارات وعُمان دولتان جارتان تربطهما علاقات أخوية أصيلة وممتدة إلى تاريخ مشترك وتقارب بين شعبي البلدين اللذين يتطلعان نحو التقدم والازدهار، ويبذلان جهوداً في تعزيز فرص الاستقرار والأمن في المنطقة، ويسعيان للعمل الدائم في إطار التعاون الخليجي من أجل خدمة الدول وشعوبها، وتعزيز أواصر المحبة، وتوثيق عرى الشراكة في مختلف المجالات.
زيارة دولة يبدأها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى عُمان اليوم، ويلتقي خلالها سلطان عُمان هيثم بن طارق، تعكس مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين، وتجسد حرص قيادتي البلدين على دفع هذه العلاقات البينية عبر تعزيز الأنشطة التجارية والاستثمارية بينهما وتطوير الشراكة، وهو ما ستتطرق له المباحثات بما يحقق أهداف البلدين نحو التنمية المستدامة، وتطلعات الشعبين نحو مستقبل مزدهر.
الزيارات المتبادلة أسهمت في إعطاء زخم متواصل للتنسيق والتعاون القائم بين البلدين منذ عهد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأكدت رغبة وإرادة قيادتي البلدين في سبيل تنمية وتطوير هذه العلاقات، خاصة أن عُمان تعتبر من أهم الشركاء التجاريين للإمارات، كما يحرص البلدان على تعزيز الأنشطة التجارية والاستثمارية بينهما وفي قطاعات حيوية مهمة، ويتشاركان الرؤى في دعم الاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة.

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