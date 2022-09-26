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غوتيريش يدعو إلى إنهاء «عصر الابتزاز النووي»

غوتيريش يدعو إلى إنهاء «عصر الابتزاز النووي»
27 سبتمبر 2022 00:22

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، دعوته إلى القضاء على الأسلحة النووية في العالم، على وقع ازدياد المخاوف حيال تهديد روسيا بإمكانية استخدامها في حرب أوكرانيا.

وقال غوتيريش، خلال جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة مخصصة لمناقشة مسألة نزع الأسلحة النووية "الآن، بعد عقود من سقوط جدار برلين، يمكننا أن نسمع مرة أخرى قعقعة السيوف النووية"، وفق ما نقل عنه موقع الأمم المتحدة بالعربية.

ودعا غوتيريش إلى ضرورة وضع حد "لعصر الابتزاز النووي".

واعتبر الأمين العام أن فكرة خوض أي دولة قتالا وانتصارها في في حرب نووية هي "فكرة مختلة".

وأشار إلى أن أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام بدون إزالة الأسلحة النووية.

وحذّر الأمين العام من أن الأسلحة النووية هي القوة الأكثر تدميراً على الإطلاق، وهي لا تجلب أي أمان "بل تجلب المذابح والفوضى".

ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تهديداً مبطّناً خلال خطاب ألقاه الأسبوع الماضي بإمكانية استخدام الأسلحة النووية بعدما استعادت القوات الأوكرانية مناطق سيطرت عليها موسكو خلال الهجوم الذي بدأته قبل سبعة أشهر.

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المصدر: وكالات
الأسلحة النووية
الأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش
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