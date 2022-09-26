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واشنطن: عواقب «كارثية» إذا لجأت موسكو للنووي

مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان
26 سبتمبر 2022 17:31

حذرت الولايات المتحدة من «عواقب كارثية» إذا استخدمت روسيا أسلحة نووية في أوكرانيا بعد أن تعهدت موسكو بحماية المناطق الأوكرانية التي تضمها إليها بعد استفتاءات لاقت انتقادات واسعة النطاق.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان: إن الولايات المتحدة سترد على أي استخدام روسي لأسلحة نووية ضد أوكرانيا. وأضاف لمحطة (إن.بي.سي) التلفزيونية: «إذا تجاوزت روسيا هذا الخط، ستكون هناك عواقب كارثية على روسيا... سترد الولايات المتحدة بحسم».

ولم يفصح سوليفان عن طبيعة رد واشنطن على ذلك، لكنه قال إنهم أبلغوا موسكو من قبل «بتفاصيل أكبر ما يعنيه ذلك تحديداً».

وجاءت تصريحات سوليفان بعد تهديد نووي غير مباشر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء إذ قال إن روسيا ستستخدم أي أسلحة للدفاع عن أراضيها.

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