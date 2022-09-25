الإمارات وألمانيا.. جهود مستدامة

اتفاقية شراكة استراتيجية بين الإمارات وألمانيا تعطي دفعة قوية للعلاقات التي تنمو باطّراد بين البلدين الصديقين، وتحديداً في مجالات تشكل تحديات إنسانية مشتركة، وعلى رأسها أمن الطاقة والأمن الغذائي ومواجهة تداعيات التغير المناخي وترسيخ الاستدامة نهجاً وأساساً في مختلف المجالات، لكونها الضامن لتنشيط الاقتصاد وتحفيز عجلة النمو وتعزيز عوامل الاستقرار.

لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومستشار ألمانيا أولاف شولتس، يجسد عمق هذه العلاقات اقتصادياً وتجارياً واستثمارياً، ويبرز المستوى المتميز من التعاون الثنائي في سبيل إيجاد حلول للتحديات، ويؤكد تطابق وجهات النظر حول ضرورة اللجوء للحوار والحلول الدبلوماسية لمعالجة النزاعات والأزمات، من أجل فتح الآفاق واسعة أمام التعاون بين الشعوب.

هذه الشراكات المهمة مع الدول، تخدم أهداف الإمارات في سعيها لإيجاد حلول لأهم القضايا التي تؤرق العالم، كما تسلط الضوء على أهمية التعاون واستثمار مميزات الدول وقدراتها وإمكاناتها، وتوظيفها في خدمة الإنسانية، خاصة أن العالم لم يعد يمتلك ترف الوقت لمعالجة قضايا متنامية مثل أمن الغذاء وتأثيرات المناخ والحد من الانبعاثات، بما يسرع الجهود لخدمة التنمية التي لا بديل عنها من أجل الوصول إلى مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.