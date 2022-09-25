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أميركا تحذر روسيا سراً من استخدام الأسلحة النووية

أرشيفية
25 سبتمبر 2022 19:49

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان، اليوم الأحد، إن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت الكرملين سراً أن أي استخدام للأسلحة النووية في الحرب في أوكرانيا ستكون له "عواقب كارثية" على روسيا.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد جدد تحذيراته الأسبوع الماضي بوجود تهديد نووي، حيث قام بتعبئة مئات الآلاف من قوات الاحتياط، بعدما استعادت القوات الأوكرانية مساحات من الأراضي التي سيطرت عليها روسيا بالبلاد.

ووفقاً لوكالة «بلومبرج للأنباء»، قال سولفيان في مقابلة ببرنامج "واجه الأمة" على شبكة "سي بي إس" التلفزيونية الأميركية اليوم الأحد، إن تلك التهديدات النووية "مسألة يجب أخذها على محمل الجد".

وقال سوليفان: «نتواصل مع الكرملين بشكل مباشر وخاص وعلى كل المستويات بأن أي استخدام للأسلحة النووية سيقابل بعواقب كارثية على روسيا، وأن الولايات المتحدة وحلفاءها سيردون بشكل حاسم، وكنا واضحين ومحددين بشأن ما سيستتبعه ذلك».

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المصدر: وكالات
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الأسلحة النووية
أوكرانيا
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