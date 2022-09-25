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256 لاعباً في سباقات الدراجات المحلية

256 لاعباً في سباقات الدراجات المحلية
25 سبتمبر 2022 18:36

 
دبي (الاتحاد)

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نظم اتحاد الدراجات سباقي أم القيوين ونزوى للأندية، كباراً وتحت 23 سنة وشابات وشباباً وإناثاً هواةً وناشئين وأشبالاً، وشهد مشاركة 256 لاعباً ولاعبة في السباقين، وشهد سباق الكبار أندية فوز شباب الأهلي بالمركز الثلاثة الأولى في السباق الذي أقيم لمسافة 86 كم في منطقة نزوى، وشهد مشاركة 130 لاعباً ولاعبة، من مختلف الأندية وفرق الهواة إناثاً وأصحاب الهمم.
وشهد سباق نزوى سيطرة شباب الأهلي على المراكز الثلاثة الأولى، حيث فاز سيف الكعبي بالمركز الأول، وجاء خالد معيوف في المركز الثاني وبول جريجا في المركز الثالث، كما فاز دراج نادي أبوظبي عبدالله الحمادي بالمركز الأول لفئة تحت 23 سنة، وعبدالله جاسم من فريق شباب الأهلي بالمركز الثاني، ونبيل فارسي من نادي أبوظبي بالمركز الثالث.
ونظم الاتحاد سباقين للناشئين والأشبال في أم القيوين، وشهد مشاركة 126 لاعباً من 17 نادياً، وهي السباقات التي يركز عليها الاتحاد بكثرة لاتساع قاعدة المشاركة من الأندية، شهد السباق ومراسم تكريم الفائزين رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات، منصور بوعصيبة وخليفة بن عمير وياسر الدوخي الأمين العام ونايف جكه وحارب العلي، وخلود الظاهري.

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الدراجات الهوائية
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