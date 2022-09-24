فتحي.. في عزلة بـ«بيت فرح»

محمد قناوي (القاهرة)

يجسد فتحي عبدالوهاب شخصية رجل يعيش في شقة داخل بناية سكنية، تتملكه حالة من العزلة بسبب حزنه الشديد على وفاة زوجته، عبر أحداث مسلسل «بيت فرح»، حيث يتعرض للعديد من المواقف، وتكون له حكايات مع جاراته، تغير شكل حياته.

قال عبدالوهاب، إنه يستعد لتصوير دوره بعد إلمامه بتفاصيل الشخصية، ويشارك في بطولة المسلسل داليا مصطفى، سيناريو وحوار هبة رجب، وإخراج شيرين عادل.

ويخوض عبد الوهاب السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «الحشاشين» الذي يناقش بداية الجماعات المتطرفة والإرهاب، بطولة كريم عبد العزيز وشريف سلامة، سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

وكشف فتحي عن مشاركته في فيلم عالمي انتهى من تصويره، إنتاج إيطالي-فرنسي مشترك، عن زواج القاصرات وندرة المياه، وتدور الأحداث في الواحات المصرية.

وعبر عبدالوهاب عن سعادته بردود الفعل عن دوره في مسلسل «وعد شيطان» الذي يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية حالياً، حول عالم غامض مليء بالأسرار الخفية.