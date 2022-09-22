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المملكة.. عنوان النهضة

المملكة.. عنوان النهضة
23 سبتمبر 2022 00:15

السعودية، مملكة الاستقرار والنهضة، تجدد مسيرتها في اليوم الوطني الـ92، بترسيخ إنجازات اقتصادية وتجارية وثقافية ورياضية، وجهود سياسية ودبلوماسية تنشد أمن المنطقة واستقرار دولها وشعوبها، ورؤية تنموية تستهدف تحقيق الرخاء للمواطن، وتسعى نحو وضع المملكة في مصاف دول العالم المتقدم، وتطمح إلى تعميق الشراكات والتعاون مع دول العالم من أجل مستقبل الإنسانية.
الإمارات والسعودية.. شراكة في الرؤية، والهدف، والمصير. يجمعهما إرث وتاريخ وامتداد اجتماعي وجغرافي، وثوابت راسخة تدعم سيادة الأمن والسلم، وتنبذ الإرهاب والعنف، وتؤمنان بأن أقصر الطرق لتحقيق ذلك، الإعلاء من نهج الحوار والدبلوماسية لحل الأزمات والصراعات، كما تقودان مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة في المنطقة، وتشاركان العالم جهوده في الوصول إلى حلول للتحديات الإنسانية المشتركة.
«معاً أبداً» الشعار الذي اختارته الإمارات لمشاركة السعودية وقيادتها وشعبها فرحتهم باليوم الوطني، ليترجم مدى قوة الرابط والعلاقات والتكاتف بين الشقيقتين اللتين نمت التجارة بينهما خلال السنوات العشر الماضية 92.5%، في إطار شراكة شاملة رسختهما أكبر الاقتصادات الإقليمية والأكثر تأثيراً في المنطقة والعالم، وعززت مكانتهما ضامناً قوياً للأمن القومي الخليجي والعربي والدولي، وعنواناً للازدهار والتنمية والمستقبل الواعد. كل عام والسعودية قيادة وحكومة وشعباً بألف خير.

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