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الإمارات.. الهدف والطموح

الإمارات.. الهدف والطموح
22 سبتمبر 2022 00:01

الإمارات، طموح الشباب العربي ممن يتطلعون إلى الإقامة والعمل والعيش في دولة تصدرت بلدان العالم في جاذبيتها لأهم الفئات في المجتمعات، جراء تجربة نموذجية اقترنت فيها التنمية بفتح أهم مجالات الإبداع أمام الشباب، وتمكينهم من أدوات المستقبل، وتمهيد الطرق لهم للحاق بركب دول العالم المتقدم، واحتضان أفكارهم ومشاريعهم، وإطلاقها نحو العالمية.
للسنة الحادية عشرة على التوالي، تبقى الإمارات البلد المفضل للشباب العربي للعيش، وفق استطلاع شمل 50 مدينة في 17 دولة عربية، انعكاساً لنجاح تجربتها، وسمعتها في المنطقة والعالم، واقتصادها المتنامي، وبنيتها التحتية المتكاملة، وما توفره من إجراءات تضمن سهولة ممارسة الأعمال، واحتوائها على أفضل أنظمة التعليم والصحة ورعاية الطفولة، إلى جانب تصدرها مؤشرات عالمية في الشعور بالأمن والعدالة، وسط أجواء التسامح والإنسانية والتعايش والانسجام بين أفراد المجتمع، وبأرقى صورة.
على مدى خمسين عاماً، تحققت رؤية القيادة الرشيدة بأن تكون الإمارات المبتغى والهدف والحلم، وأرض الفرص والأمل لدى فئات الشباب الذين يصوتون ويعبّرون كل عام عن ثقتهم بتميز تجربتنا وتصاعد إنجازاتنا، وتصميمنا على التقدم، وقدرتنا على رسم مستقبلنا، بالتوازي مع الاهتمام بالإنسان وقضاياه وأزماته في كل العالم، والسعي لتعميق الشراكة مع الجميع لإيجاد حلول للتحديات من أجل استقرار وازدهار الأجيال والمقبلة.

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