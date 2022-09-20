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الإمارات.. رؤية أممية

الإمارات.. رؤية أممية
21 سبتمبر 2022 00:15

التعاون والتكاتف لصياغة توافق دولي تجاه معالجة التحديات المشتركة، هو عنوان الدبلوماسية الإماراتية النشطة والفاعلة خلال مشاركتها في اجتماعات الأمم المتحدة، خاصة وأن الاجتماع حضورياً يأتي بعد عامين بسبب جائحة «كوفيد-19» التي تبعها تحديات كبرى أخرى مثل التغير المناخي والأمن الغذائي وأمن الطاقة وغيرها، تضاف إلى الصراعات والأزمات وما تحمله من تداعيات على الأمن والسلم والاستقرار الدولي، وتراجع أوجه التنمية المستدامة.
الدبلوماسية الإماراتية داخل أروقة الأمم المتحدة، يرأسها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الذي عبر عن أهمية العمل الدولي الجماعي في مواجهة التحديات، وضرورة الشراكات من أجل الوصول إلى حلول وتسريعها وخاصة فيما يتعلق بالقضايا الكبرى مثل تغيرات المناخ وأثرها على كوكب الأرض والإنسان، حيث تحشد الدولة الجهود والرؤى استعداداً لاستضافتها مؤتمر المناخ «cop 28» الذي يشكل محطة مهمة لإحداث فارق ومنع هذه الأزمة من التفاقم.
الإمارات في سعيها لتعزيز الشراكات مع دول العالم، ونشر قيم التسامح والتعايش والسلام، ونبذ العنف والإرهاب وأشكاله، وتشجيع اللجوء إلى الحوار والدبلوماسية لحل الصراعات، والتصدي للأزمات الإنسانية، تنطلق من مبادئ ورؤية تتماهى مع الأهداف التي تسعى المنظمة الأممية لتحقيقها وفي مقدمتها الأمن الجماعي والاستقرار في كل مكان، ومد جسور التعاون من أجل إسكات أصوات المدافع وتعزيز التقارب وتعميم التنمية التي تكفل مستقبلاً أكثر إشراقاً وازدهاراً للأجيال المقبلة.

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