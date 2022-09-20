أصعب 20 ثانية في تاريخ لاعب ياباني!

رضا سليم (دبي)



أصبح الياباني شويا ناكاجيما لاعب أنطاليا سبور التركي، حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد طرده عقب نزوله إلى الملعب، بحوالي 20 ثانية فقط، في أول ظهور له مع فريقه الجديد أمام أضنة ديمر سبور، ضمن بطولة الدوري التركي.

وحصل الياباني شويا ناكاجيما على ترشيح للقب «أسوأ ظهور للمرة الأولى في التاريخ» بحسب التقارير الإعلامية العالمية، بعد طرده من مباراة فريقه بالدوري التركي، عقب 20 ثانية من نزوله إلى الملعب، والتي تمثل الأصعب في مسيرته الكروية.

وبدأت القصة فور نزوله فارتكب خطأ، بسبب تدخله الخشن على لاعب الفريق المنافس، وأشهر الحكم البطاقة الصفراء له، إلا أنه عاد إلى تقنية «الفار»، وأشهر البطاقة الحمراء في وجه اللاعب، قبل أن يلمس الكرة، ووصفته مواقع التواصل بأنه أسوأ ظهور للمرة الأولى على الإطلاق، بعد طرده، ولم يمر على مشاركته إلا ثوان معدودة.

ودفع مدرب أنطاليا باللاعب الياباني الدولي «28 عاماً» في الدقيقة 59، في محاولة لمساعدة الفريق الذي كان متأخراً بهدف، وكانت حالة الطرد هي الثانية لأنطاليا سبور في المباراة، بعد التركي سونير أيدوجدو في الدقيقة 8، مقابل طرد ياروسلاف راكينسكي لاعب أضنة دمير سبور.

وتعرضت عائلة ناكاجيما القادم من بورتو لأنطاليا سبور، والذي سبق له اللعب مع العين الإماراتي لصدمة كبيرة، خاصة أنها سافرت من اليابان إلى تركيا لمشاهدة مباراته الأولى في المدرجات، وظهرت والدته أمام الكاميرات وهي تبكي بعد الطرد.

شارك ناكاجيما للمرة الأولى مع فريقه الجديد أمام قيصري سبور، في الجولة السادسة للدوري التركي لمدة 8 دقائق في نهاية المباراة، وانتهى اللقاء بفوز أضنة دمير سبور بثلاثة أهداف، ليحتل أنطاليا سبور المرتبة 13 في ترتيب الدوري التركي، بعد 7 مباريات فاز خلالها مرتين وخسر 5 لقاءات.