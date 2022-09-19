علاقاتنا.. مبادئ وقيم

الإمارات تصوغ منظومة علاقاتها مع مختلف دول العالم، انطلاقاً من مبادئ أسس عليها الاتحاد بتعزيز فرص السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وانتهاج الحوار سبيلاً لحل الخلافات، وتجسيداً لقيم تاريخية تعلي من المشترك الإنساني عبر ترسيخ التسامح والتعايش والتقارب بين الأمم والشعوب ونبذ العنف والتطرف، وامتداداً لنهج أرساه المؤسسون في تحفيز فرص الاقتصاد والتنمية من خلال التعاون والتكاتف بين الشعوب والأمم لإيجاد حلول للتحديات الإنسانية المشتركة.

المبادئ والقيم والنهج الإماراتي، جسدتها تصريحات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خلال تقبله أوراق اعتماد عددٍ من السفراء الجدد للدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى الدولة، مع التأكيد على تعميق العلاقات مع مختلف دول العالم على قاعدة الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة من أجل الوصول إلى الهدف الأسمى بتحقيق تطلعات الشعوب نحو التنمية المستدامة كونها الضامن للتقدم والرفاه والازدهار.

مبادئ وقيم ونهج الإمارات في علاقاتها مع مختلف الدول، ثوابت في مسيرتها للخمسين، فالدولة ستبقى داعمةً عبر سياستها الخارجية لكل الجهود والمبادرات واللقاءات الساعية لإحلال السلام والتنمية، وتعزيز فرص التعاون، وستبقى منظومتها قائمة على الانفتاح والتسامح والأخوّة الإنسانية، كما تسعى دوماً مع الشركاء في المنطقة والعالم لترسيخ هذه القيم السامية التي ميزت مسيرتها وسمعتها العالمية على مدى خمسين عاماً مضت.