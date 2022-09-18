الحوثي.. مراوغة وانتهاكات

المجتمع الدولي يضجّ جراء الممارسات والخروق التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية في محاولاتها البائسة لوضع عثرات أمام استمرار الهدنة بين أطراف الأزمة اليمنية، بل وحتى سعيها لإحباط الجهود الجادة المبذولة للبناء على هذه الهدنة بهدف الوصول إلى عملية سياسية تضمن استدامة السلام، وإنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق، وتعزيز عوامل الأمن والاستقرار في المنطقة.

الحشود والعروض العسكرية الكبيرة للميليشيات في الحديدة، دليل واضح على نوايا الحوثي وعدم جديته للاستجابة لدعوات السلام بممارساته في المحافظة التي من المفترض خلوها من مظاهر التسليح والعسكرة، إضافة إلى استمراره بحصار تعز ومصادرة المساعدات وما يسببه ذلك من تداعيات فاقمت الأزمة الإنسانية وأطالت أمد المعاناة للشعب اليمني الذي أضحى 23 مليون شخص فيه يحتاجون للمساعدات الإنسانية.

لا مكان حالياً لمراوغة الحوثي في ظل هذه الكارثة الإنسانية الممتدة لما يقرب من 8 سنوات، فهناك ملايين النازحين في اليمن جلّهم من النساء والأطفال، وانهيار في النظامين التعليمي والصحي، وتراجع حاد للاقتصاد، ناهيك عن غياب الأمن والاستقرار جراء الانتهاك الصارخ من قبل الميليشيات التي يجب أن تتوقف فوراً وتلتزم بكافة القرارات والمواثيق الدولية، وتبادل أطراف الأزمة والمجتمع الدولي التزامهم ونواياهم الصادقة وسعيهم نحو السلام الدائم.