ميلوني «ملك الإنذارات»!



علي معالي (الشارقة)



أصبح البرازيلي ماركوس ميلوني «ملك» البطاقات الصفراء في الشارقة، ورغم أنه يقدم مستوى جيداً، إلا أنه يحصل على إنذارات كثيرة، مما يعرضه للإيقاف في وقت يكون فيه «الملك» بحاجة إلى جهوده.

ميلوني يُطلق عليه «الجوكر»، لأنه يجيد اللعب في مراكز عدة، منها الطرفان الأيمن والأيسر للدفاع، وكذلك الوسط، والهجوم من الأطراف أيضاً، ومع ذلك تبقى «البطاقات الصفراء» علامة الاستفهام تحتاج إلى حل، ولا بد أن يتدخل الجهاز الفني أو الإداري لإيقاف ميلوني لوضع نهاية لهذه المشكلة.

وبدأ ميلوني «22 عاماً»، سيناريو الإنذارات هذا الموسم في مباراة عجمان، وهي الثانية التي يشارك فيها.

ويعتبر ميلوني الأكثر حصولاً على البطاقات الصفراء منذ انتقاله إلى الشارقة موسم 2019- 2020، وحصل وقتها على 3 إنذارات في 18 مباراة، وفي الموسم التالي حصل على 5 بطاقات في 21 مباراة.

وفي موسم 2021- 2022 نال ميلوني العدد الأكبر «7 إنذارات» في 21 مباراة، لتصل المحصلة الإجمالية إلى 16 إنذاراً.