الأحد 18 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

ميلوني «ملك الإنذارات»!

ميلوني «ملك الإنذارات»!
17 سبتمبر 2022 16:00

 
علي معالي (الشارقة)

أخبار ذات صلة
«الاستحواذ الأقل» أسلوب الكبار في «أدنوك للمحترفين»!
الشامسي: تشانكالاي «درس» للأندية في «الفحص الانضباطي»!


أصبح البرازيلي ماركوس ميلوني «ملك» البطاقات الصفراء في الشارقة، ورغم أنه يقدم مستوى جيداً، إلا أنه يحصل على إنذارات كثيرة، مما يعرضه للإيقاف في وقت يكون فيه «الملك» بحاجة إلى جهوده.
ميلوني يُطلق عليه «الجوكر»، لأنه يجيد اللعب في مراكز عدة، منها الطرفان الأيمن والأيسر للدفاع، وكذلك الوسط، والهجوم من الأطراف أيضاً، ومع ذلك تبقى «البطاقات الصفراء» علامة الاستفهام تحتاج إلى حل، ولا بد أن يتدخل الجهاز الفني أو الإداري لإيقاف ميلوني لوضع نهاية لهذه المشكلة.
وبدأ ميلوني «22 عاماً»، سيناريو الإنذارات هذا الموسم في مباراة عجمان، وهي الثانية التي يشارك فيها.
ويعتبر ميلوني الأكثر حصولاً على البطاقات الصفراء منذ انتقاله إلى الشارقة موسم 2019- 2020، وحصل وقتها على 3 إنذارات في 18 مباراة، وفي الموسم التالي حصل على 5 بطاقات في 21 مباراة.
وفي موسم 2021- 2022 نال ميلوني العدد الأكبر «7 إنذارات» في 21 مباراة، لتصل المحصلة الإجمالية إلى 16 إنذاراً.

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
ماركوس ميلوني
آخر الأخبار
حاكم رأس الخيمة يقدم واجب العزاء بوفاة إليزابيث الثانية
الإمارات
حاكم رأس الخيمة يقدم واجب العزاء بوفاة إليزابيث الثانية
اليوم 16:22
بايدن: ردنا يعتمد على حجم أفعال روسيا في أوكرانيا
عربي ودولي
بايدن: ردنا يعتمد على حجم أفعال روسيا في أوكرانيا
اليوم 16:20
الملك تشارلز يتهيّأ لاستضافة قادة العالم
عربي ودولي
الملك تشارلز يتهيّأ لاستضافة قادة العالم
اليوم 16:18
«أبوظبي للفنون المختلطة للناشئين» ترسم الإثارة بـ11 نزالاً
الرياضي
«أبوظبي للفنون المختلطة للناشئين» ترسم الإثارة بـ11 نزالاً
اليوم 16:00
«الأبيض» يختبر «الوجوه الجديدة» في معسكر النمسا
الرياضي
«الأبيض» يختبر «الوجوه الجديدة» في معسكر النمسا
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©