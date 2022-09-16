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لغة السلام

لغة السلام
17 سبتمبر 2022 00:02

زيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الرسمية إلى تل أبيب، ولقاءاته مع المسؤولين الإسرائيليين، تجسيد لأهمية ونتائج السلام الذي كان دافعاً لإنجازات عديدة، من خلال شراكة امتدت إلى مختلف المجالات التنموية، وهي مستمرة بين الدولتين من أجل تحقيق التطور والتقدم، والمساهمة في الوصول إلى الهدف المنشود بترسيخ عوامل التنمية والاستقرار والازدهار في المنطقة.
الزيارة، ومن خلال البناء مستقبلاً على نتائج الشراكة، تفتح الآفاق واسعة أمام مزيد من التعاون لمواجهة التحديات العالمية خدمة للإنسان وقضاياه، وتؤكد ضرورة العمل معاً من أجل مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً لشعوب المنطقة، كما تبعث الأمل في المنطقة والعالم بإمكانية إرساء دعائم الأمن والاستقرار والسلام، عبر الحوار البناء، وصياغة إطار من العلاقات بين الشعوب، قائم على التسامح والتعايش المشترك وقبول الآخر.
السلام هو السبيل إلى التنمية التي تنشدها الشعوب، وهو طريق اختطته الإمارات لترسم واقعاً جديداً في المنطقة، أساسه التواصل والتعاون، والعمل معاً في مواجهة التطرف وخطاب الكراهية، وإعلاء قيم التعايش السلمي، والتوافق على أن الإنسانية تجمعنا من دون تفريق أو تمييز، وتحفيز الانسجام والتفاهم، ودعم كل المبادرات الهادفة إلى تحقيق الأهداف الإنسانية المشتركة من أجل أجيال مقبلة لا تتحدث إلا لغة السلام.

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