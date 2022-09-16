قرعة دوري الدرجتين الثانية والثالثة



أبوظبي (الاتحاد)



أجرى اتحاد كرة القدم قرعة النسخة الرابعة لدوري الدرجة الثانية، والنسخة الثانية لدوري الدرجة الثالثة لموسم 2022-2023، ويشارك في دوري الدرجة الثانية 12 فريقاً هي الهلال يونايتد، لاليجا، يونايتد سبورت، ريجينال، ليوا، يونايتد، الموج، لافال يونايتد، الاتفاق، أتلتيكو آرابيا، جلف يونايتد وفليتوود يونايتد.

وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية في الأسبوع الأول للمسابقة، حيث يلتقي الموج مع الاتفاق، وجلف يونايتد ولاليجا، ويونايتد وأتلتيكو آرابيا، ويونايتد سبورت وليوا، ولافال يونايتد والهلال يونايتد، وفليتوود يونايتد وريجينال.

ويقام دوري الدرجة الثانية الذي ينطلق 8 أكتوبر القادم، بنظام الدوري الكامل من مرحلتين ذهاباً وإياباً، ويتأهل الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني إلى دوري الدرجة الأولى، فيما يهبط صاحبا المركزين الأخيرين إلى دوري الدرجة الثالثة.

ويُشارك في النسخة الثانية من دوري الدرجة الثالثة 16 فريقًا، تم تقسيمها خلال القرعة إلى مجموعتين بواقع 8 فرق في كل مجموعة، حيث ضمت الأولى: الدعم الرياضي، إنتر سيتي، إيليت فالكونز، مدينات، جرين هيرونز، ذا فوتبول أكاديمي، فرسان هيسبانيا والظاهرة، فيما ضمت المجموعة الثانية النجوم، الغربية، رويال، د جاردنز يونايتد، الوثبة، سبورتنج، سبورتي أف سي، أي جي أف.

وتنطلق مباريات دوري الدرجة الثالثة 14 أكتوبر المقبل، ويلعب في الأسبوع الأول، الدعم الرياضي مع جرين هيرونز، وإنتر سيتي مع ذا فوتبول أكاديمي، وإليت فالكون مع فرسان هيسبانيا، ومدينات مع الظاهرة، بالمجموعة الأولى، والنجوم والوثبة، والغربية وسبورتنج، ورويال وسبورتي أف سي، ود جاردنز يونايت وأي جي أف في المجموعة الثانية.

وتقام مباريات الدور الأول لدوري «الثالثة» بنظام الذهاب والإياب، على أن تتأهل أول ثلاثة فرق من كل مجموعة عقب انتهاء مباريات هذا الدور إلى الدور الثاني.

ويُقام الدور الثاني للمسابقة بمشاركة 6 فرق وبنظام الدوري من مرحلتين ذهاباً وإياباً، وتتأهل الفرق الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى عقب انتهائه إلى دوري الدرجة الثانية للموسم المقبل.